В Ярославской области открылась выставка кукол и декораций мультфильма "Гофманиада"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Выставка кукол и декораций анимационного фильма "Гофманиада" открылась в субботу в историко-культурном комплексе "Вятское" им. Е. А. Анкудиновой в селе Вятское Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Вятского".

"Сегодня в конференц-зале историко-культурного комплекса "Вятское" открылась выставка кукол и декораций анимационного фильма "Гофманиада". В экспозиции представлено около 15 кукол, созданных известным художником Михаилом Шемякиным. Открытие выставки стало возможным благодаря соглашению, подписанному между киностудией "Союзмультфильм" и "Вятским", - сказала собеседница агентства.

Планируется, что выставка продлится около года. Помимо кукол на выставке представили декорации и эскизы к анимационному фильму, рассказывается история создания "Гофманиады".

Кукольный полнометражный фильм режиссера Станислава Соколова снят в жанре романтической фантазии по мотивам биографии и произведений немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана. Куклы и часть декораций создавал Михаил Шемякин, съемки длились более 15 лет. В 2018 году "Гофманиада" удостоили национальной кинопремии "Золотой орел" как лучший анимационный фильм.

27 февраля 2020 года киностудия "Союзмультфильм" и историко-культурный комплекс им. Е. А. Анкудиновой "Вятское" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместное создание детского культурно-образовательного и досугового парка в Ярославле.