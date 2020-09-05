Под Белгородом открыли интерактивный музей военно-оборонительного зодчества

ТАСС, 5 сентября. Интерактивный музей под открытым небом "Белгородская черта - Муравский шлях" открылся в субботу в Белгородской области в ходе четвертого образовательного фестиваля, посвященного истории создания главного оборонного форпоста юга России, сообщил ТАСС автор проекта, председатель исторического общества "Ратник" Владимир Жигалов.

"Открытие музея стало центральным событием фестиваля реконструкции. В 2021-2022 годах у нас есть планы, как можно продолжить и развить проект, идеи находятся в проработке", - сказал собеседник агентства.

Созданный под открытым небом рекреационный комплекс посвятили истории создания Белгородской засечной черты - главного оборонительного форпоста юга России в XVII веке. На создание музея, оснащенного технологией дополненной реальности для знакомства с экспонатами, Фонд президентских грантов выделил более 3,7 млн рублей. На площадках комплекса разместили оборонительные сооружения и укрепления, характерные для городов-крепостей. Образовательный фестиваль исторической реконструкции "Белгородская черта" проходит 4 и 5 сентября при поддержке правительства Белгородской области, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и Общественной палаты региона.

Белгородская засечная черта являлась оборонительной линией, созданной Российским государством в XVII веке для защиты южных рубежей. Оборонительная линия включала систему городов-крепостей, валов, рвов, острогов, надолбов, засек. Комплекс сооружений XVII века проходил через современные Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области России. Муравский шлях - природный геологический рубеж, являющийся водоразделом Днепровского и Донского бассейнов рек, одна из самых широких дорог для передвижения войск сухопутным путем, по которой начиная с первой половины XVI века осуществлялись набеги крымских и ногайских татар на русские земли.

В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшейся встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области поручил представить предложения по изучению объектов Белгородской засечной черты XVII века и организации туристического маршрута по ним.