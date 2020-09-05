Фестиваль драматургии "Любимовка" открылся читками пяти пьес

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль современной драматургии "Любимовка", который представит в основной программе режиссерские читки 24 пьес авторов из разных городов России и других стран, открылся в Москве. В первый день для зрителей подготовили читки пяти произведений.

"Любимовка началась - и это главное для нас. Все организационные препятствия преодолены, и пьесы, которые весь год отбирали ридеры фестиваля, теперь точно прозвучат", - сказал ТАСС арт-директор фестиваля режиссер Юрий Шехватов.

По его словам, в конкурсной программе этого года, как и ранее, абсолютно непохожие друг на друга пьесы. "Но их объединяет одно - это лучшие 24 пьесы из 815 присланных. У нас очень разноплановый состав отборщиков, что позволяет не упустить важную пьесу и сделать программу разнообразной и качественной", - подчеркнул Шехватов.

В афише первого дня программы представлены пьесы "Не могу говорить, я в маршрутке" Артема Ефименко в режиссуре Марфы Горвиц, "Деликатно" Каси Чекатовской в постановке Микиты Ильинчика, "Дыры" Лидии Головановой, поставленная Павлом Зориным и "Туареги" Светланы Петрийчук в режиссуре Юрия Шехватова. Во внеконкурсной программе заявлена пьеса "Теория и практика хорового свиста" Алексея Слаповского, постановку которой осуществила Екатерина Соловьева.

Помимо этого, в программе фестиваля произведения как уже известных авторов, так и тех, кто пока не знаком широкой публике. Это в том числе пьеса-реквием о свободе 90-х "Коби Брайант" Алексея Житковского, пьеса в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика) "Заречные (материалы)" Серафимы Орловой. Также зрители смогут посетить читки пьесы "Я танцую как дебил" Игоря Витренко о современном "маленьком человеке" - мужике, мастерящем модели машин, "Спички детям" Оли Потаповой - сюрреалистическое путешествие девочки в компании собаки, говорящего голубя и священника.

Читки пройдут с 5 по 12 сентября на площадке "8/3". Традиционно после каждой читки зрителей ждут обсуждения с участием авторов и театральных профессионалов.

Трансляции онлайн и меры безопасности

По словам арт-директора фестиваля, в этом году впервые читки транслируются онлайн с двух камер и хорошим звуком. "Это позволит посмотреть всю "Любимовку" тем, кто не смог приехать из других стран или городов. Но и в зал попасть в этом году непросто - мы вынуждены соблюдать все предписания и заполнять зал только на 50%. Надеемся, что такая "Любимовка" больше не повторится. Хотим снова подушки и зрителей в ногах у актеров!" - поделился он.

Всего в этом году на конкурс фестиваля поступило 815 пьес из 25 стран мира и 125 городов, что стало абсолютным рекордом за 30-летнюю историю фестиваля. В основную программу включили произведения авторов из Москвы и регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Болгарии.

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" основали в 1989 году. Пьесы начинающих авторов на фестивале оценивают профессиональные театральные деятели. Участником конкурса может стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. В свое время именно на "Любимовке" представили первые работы Михаила Угарова, Алексея Слаповского, Ивана Вырыпаева, Василия Сигарева, братьев Пресняковых и других ныне известных драматургов и режиссеров.