В Петербурге стартовал фестиваль Stereoleto

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Stereoleto, перенесенный из-за ограничений по коронавирусу с июля на начало осени, стартовал в пятницу в Санкт-Петербурге. Среди участников Земфира, Noize MC, Хаски, группа "СБПЧ" и многие другие.

"Два дня музыки, солнца и самого летнего настроения даже в этот осенний уик-энд. Сегодня у нас Noize MC, Хаски, Anacondaz, Алена Швец и многие другие", - говорится в сообщении на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Площадкой Stereoleto выступает популярное среди жителей и гостей города пространство "Севкабель порт" на Васильевском острове. Выступления музыкантов и исполнителей проходят на трех сценах. Гостей просят пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

В воскресной афише Stereoleto - Земфира, "СБПЧ", "Меджикул", Анна Ворфоломеева, "Трипинадва", "Деревянные киты" и ряд других артистов. Фестивальные билеты на этот день были полностью распроданы к 3 сентября, сообщали организаторы.

Stereoleto проводится ежегодно с 2002 года, в этом году это 19-й по счету фестиваль. Начавшись как серия небольших концертов, фестиваль превратился в масштабное событие с участием артистов, находящихся в авангарде современной музыкальной индустрии. В разные годы на его сцене выступали Franz Ferdinand, Sigur Ros, Massive Attack, Crystal Castles, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, Buena Vista Social Club, Иван Дорн и сотни других российских и иностранных артистов. В этом году из-за действующего временного запрета на перемещение между странами из-за пандемии ранее заявленные иностранные участники, в числе которых коллективы из Великобритании, Германии и Швеции, вынуждены были отказаться от выступления на фестивале.