Музыканты "Спасской башни" выступят у главного храма ВС РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Спасская башня" дадут концерт на соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье 6 сентября.

Концерт начнется в 20:00 мск. Трансляцию вечернего представления музыкантов фестиваля можно будет посмотреть на телеканале "Звезда", на сайтах фестиваля и Минобороны России, а также в социальных сетях.

Как рассказали организаторы, показательное выступление сводного тысячетрубного оркестра будет сопровождать салют в цветах победы - преимущественно красном и золотом. Высотный музыкальный фейерверк с использованием пиротехнической геометрии запустят из семи точек, которые будут расположены на галерее, обрамляющей храм.

Программа фестиваля

В дирекции фестиваля рассказали, что пролог представления откроет Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ, еще одним участником музыкального действа станет легендарный советский одномоторный истребитель Ла-5. Впервые с отдельным номером выступит Показательный оркестр МЧС России. От Минобороны России на соборную площадь выйдут Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России им. Н. А. Римского-Корсакова, Военный оркестр Московского гарнизона и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Еще одним дебютантом фестиваля станет Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Он выступит вместе с Ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Традиционно в концерте примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Кроме этого, у главного храма ВС РФ покажет свое мастерство Кремлевская школа верховой езды, музыкальное сопровождение выступления которой обеспечит Московский казачий хор.

Как рассказали в дирекции фестиваля, место проведения было выбрано не случайно. Темой фестиваля в этом году стал 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, а главный храм ВС РФ построен в честь Воскресения Христова и посвящен этому юбилею.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади в Москве, но был отменен из-за пандемии.