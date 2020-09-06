Большой театр открывает 245-й сезон оперой "Дон Карлос" со звездным составом исполнителей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает в воскресенье на своей Исторической сцене новый, 245-й сезон оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" со звездным составом исполнителей главных партий, в числе которых значатся Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Спектакль также будет дан 8 и 10 сентября, сообщил журналистам генеральный директор театра Владимир Урин.

"С невероятной радостью мы начинаем новый, 245-й сезон, это красивая цифра", - сказал Владимир Урин на пресс-брифинге. "Но если говорить о втором чувстве, то есть и небольшая тревога. Коронавирус никуда не делся, и нам предстоит работать в данной конкретной ситуации", - подчеркнул гендиректор ГАБТ.

"Открываемся мы "Доном Карлосом", спектаклем, который уже несколько лет с успехом идет в нашем театре. И с тем составом, который предполагался в июне. Это - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Большой театр позвал их в июне, они дали согласие, но спектакль из-за пандемии не состоялся. Мы и сезон начинаем раньше на целых 10 дней для того, чтобы 6, 8 и 10 сентября показать то, что по известным причинам мы не сумели сделать в июне", - пояснил руководитель Большого театра.

На вопрос ТАСС, удастся ли соблюсти требования Роспотребнадзора, Урин ответил так: "Все, что требует Роспотребнадзор, мы стараемся безусловно соблюдать. Ни один сотрудник не заходит в театр, пока ему не измерили температуру. И массовые коллективы собираем только по мере крайней необходимости. Но само искусство и балетное, и оперное невероятно "населенное". Весь репертуар Большого театра, по сути своей, - это всегда масштабные произведения, где занято, особенно на Исторической сцене, большое количество участников. Поэтому мы готовы к любым поворотам ситуации".

"Но не работать мы не можем, - продолжил Урин. - Из-за вынужденного простоя Большой театр потерял более миллиарда рублей. Я уже называл эти цифры в СМИ. Потери от реализации билетов и отмененных гастролей обязательно скажутся на расходах, в том числе и на гонорарах приглашенных артистов. И мы ведем переговоры и с агентами, и с самими артистами. И находим абсолютно нормальное понимание. Все без исключения артисты понимают, когда мы просим снизить гонорар", - констатировал Урин.

Не умолчал он и о сегодняшних ценах на билеты. "Хочу развеять легенды о том, что билеты на спектакль "Дон Карлос" стоят 130, 140 и 180 тыс. рублей. Таких билетов в Большом театре нет. Самая высокая цена на билеты на "Дон Карлос" с участием мировых звезд составляет 15 тыс. рублей", - сообщил Урин.

Мнение звезд мировой оперы

Своим мнением относительно предстоящего спектакля поделились с представителями СМИ звездные участники "Дона Карлоса".

"Я волнуюсь, - призналась Анна Нетребко. - Сконцентрирована. Больше пока я ни о чем не думаю. Мне предстоит очень трудная задача - ввестись в новую партию, которую я должна буду выполнить".

А вот супруг Нетребко певец Юсиф Эйвазов не первый раз надевает костюм Дона Карлоса. "Поэтому мне будет проще", - сказал артист, напомнив, что впервые исполнил эту партию именно в спектакле Большого театра. "Для меня это своего рода дом родной. Поэтому быть здесь и тем более выходить на сцену в "Доне Карлосе", в прекрасной постановке, да еще с Анечкой (Нетребко) - это особая радость, большое счастье".

Общее мнение творческой четы сформулировала Нетребко. "Это было запланировано на конец июня этого года, но, к сожалению, все наши планы не состоялись, как и планы всех. И мы очень рады, что сейчас появилась такая возможность, и, слава богу, что Большой театр открывается одним из самых первых. Пожелаем всем нам удачи, всем быть здоровыми, чтобы это все прошло с большим успехом и сезон продолжался. Мы будем первопроходцами", - заявила певица.

Еще один участник звездного спектакля Ильдар Абдразаков также поддержал открытие сезона в Большом театре. "Хотелось бы всех поздравить с тем, что мы уже совсем скоро выйдем на сцену Большого театра, и это будет не просто гала-концерт, которые периодически случались в пандемию, а это будет именно спектакль. Открытие сезона", - сказал артист. Он сообщил, что неоднократно пел в "Доне Карлосе" на сценах разных театров мира. "И вот я впервые сделаю это в Большом театре, на открытии сезона главного театра нашей страны, нашей любимой родины", - во весь голос сказал Абдразаков.

Не удержались от эмоций и солисты ГАБТ Агунда Кулаева и Эльчин Азизов, также занятые в "Доне Карлосе". "Это долгожданный выход, мы все с нетерпением и трепетом ждали его, - призналась Кулаева. - Для меня же петь в моем любимом театре, в моем любимом спектакле - огромная честь. Да еще в таком потрясающем составе. Очень волнительно".

Со своей стороны, Эльчин Азизов также подтвердил, что с большим трепетом ожидает этого момента. "Даже голос дрожит, - заметил он. - Мы все эти месяцы жили мечтой вернуться на эту сцену, чтобы вновь ощутить то удовольствие, которое мы каждый раз ощущаем, выходя на сцену Большого театра". "Состав, который собрался, чтобы открыть наш 245-й сезон, просто потрясающий и с точки зрения вокала, и опыта, и энергетики, и дружбы. Мне кажется, это будет ощущаться на сцене и в зале однозначно, потому что мы так любим друг друга, что видно невооруженным глазом", - сказал артист.

О планах

В ходе пресс-брифинга гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил, что все ранее объявленные планы на 245-й сезон "остаются в силе".

"Кроме того, мы объявили внеплановый спектакль на Новой сцене, он будет называться "Четыре персонажа в поисках сюжета", - добавил Урин. - Когда в августе мы вышли из отпуска, то позвали четырех молодых западных хореографов, которые репетировали у нас эти балеты. Так появилась одна дополнительная премьера, которая будет представлена публике 10 сентября".

По словам Урина, до конца года планируется показать еще две премьеры, которые не состоялись в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса. "Это три одноактных балета трех молодых хореографов: Вячеслава Самодурова ("Танцемания" на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова ("Времена года" на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова ("Сделано в Большом" на музыку Анатолия Королева). Предполагается, что премьера этого проекта состоится 18 декабря на Новой сцене", - сообщил Урин. Чуть раньше, 3 декабря, на Камерной сцене должна состояться еще одна перенесенная премьера - опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" (режиссер Владислав Наставшев), добавил он.

По выражению Урина, в 2021 году Большой театр намерен выпускать как минимум по одной премьере ежемесячно. Так, на февраль на Исторической сцене намечена премьера оперы "Саломея" Рихарда Штрауса. "Это будет совместная постановка с нью-йоркской Метрополитен-оперой, режиссер-постановщик спектакля - Клаус Гут, дирижер - Туган Сохиев", - уточнил Урин.

В дальнейшем списке премьер Большого значатся, в частности, музыкальная комедия Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки" в постановке режиссера Ивана Поповски (Камерная сцена, 18 марта), балет на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера "Орландо" в постановке Кристиана Шпука (Новая сцена, 24 марта), опера Петра Чайковского "Мазепа" в постановке режиссера Евгения Писарева, за дирижерским пультом - Туган Сохиев (Историческая сцена, 23 июня).

Финиширует сезон двумя премьерами - балетом "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого, хореограф - Юрий Посохов, режиссер - Александр Молочников (Новая сцена, 1 июля) и оперой Георга Фридриха Генделя "Ариодант", где режиссером-постановщиком выступит Дэвид Олден, а дирижером - Джанлука Капуано (Новая сцена, 21 июля). "Таковы наши планы на сегодняшний день, но в их реализации очень многое будет зависеть от обстоятельств нашей жизни. Все, что будет зависеть от Большого театра, мы постараемся обязательно стопроцентно выполнить", - заверил генеральный директор Большого театра.