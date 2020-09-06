Фотовыставка "Лики старообрядчества" откроется в Рогожской слободе в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, откроется в храме Рождества Христова в Рогожской слободе в Москве, сообщается на сайте Российского фонда культуры.

"В Рождественском храме церковного комплекса "Рогожское" 1804 года постройки 6 сентября в 13:00 откроется фотовыставка "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Проект - победитель грантового конкурса Российского фонда культуры, реализуемого в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Автор идеи выставки - потомственный старовер, фотохудожник и поэт Александр Холмогоров", - говорится в сообщении.

Выставка включает 120 работ фотографов из Москвы, города Клинцы Брянской области, городов Республики Алтай, Барнаула и Иркутска. В день открытия экспозиции состоится творческая встреча с Холмогоровым.

Согласно информации на сайте Русской православной старообрядческой церкви, в рамках празднования 400-летия протопопа Аввакума в Светлановском зале Московского международного дома музыки в воскресенье в 19:00 мск состоится концерт "Распевы Святой Руси". В нем примут участие мужской хор Покровского кафедрального собора, мужской хор храма во имя Успения Пресвятой Богородицы Нижнего Новгорода, Новосибирский старообрядческий хор (мужская и женская группы), мужской и женский хоры храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы города Ржева, а также архиерейский хор Славской епархии "Благовестник" (Румыния).

5 сентября в духовном центре "Рогожская слобода" открылась фотовыставка "Потомки Аввакума", на которой представлено около 100 работ вятских фотографов Евгения Туманова и Сергея Тригубенко.

Протопоп Аввакум - идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения.