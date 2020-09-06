В Татарстане поэтапно обновят сельский музей Максима Горького

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Национальный музей Республики Татарстан планирует обновить музей русского писателя Максима Горького в селе Красновидово Камско-Устьинского муниципального района. Работы планируется провести в несколько этапов, в их числе реставрация здания мемориальной лавки и создание новых надворных построек, сообщила ТАСС в воскресенье генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова.

"На территории нынешнего музея мы планируем создать особую среду - уникальное музейное пространство на туристической карте Татарстана "Русское подворье", воссоздающее среду бытования молодого Горького, - Алексея Пешкова. Это будет экспозиция под открытым небом, состоящая из надворных построек крестьянской усадьбы, где центральное место займет мемориальная лавка Михаила Ромася - друга Горького. Именно на месте этой лавки и был создан музей в 1970-е годы", - сказала она.

На сегодняшний день музей Горького в селе Красновидово является единственным в России сельским музеем, посвященным русскому писателю, уточнила Назипова. По ее словам, это важный стратегический объект не только на карте культурного ландшафта Татарстана, но и страны. Он призван отразить один из важных и противоречивых этапов в биографии Горького.

"Именно пребывание в казанском крае стало переломным моментом в судьбе будущего писателя, сформировавшим его мировоззрение и повлиявшим на его дальнейшее творчество. Благодаря многолетним исследованиям сотрудников объединения, казанского музея А. М. Горького [ныне музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина], их стремлению отразить тему казанских и красновидовских университетов писателя в 1979 году в селе открылся этот музей, который за годы своего существования стал ведущим культурным центром района", - сказала Назипова.

На сегодняшний день возникла необходимость в ребрендинге музея, в его обновлении с учетом культурных потребностей посетителя, рекреационных и образовательных задач, отметила она.

"Любые виды работ проводятся поэтапно. Первый этап - подготовительный. На сегодняшний день разработана концепция реэкспозиции музея, техническое задание на проектирование, затем проектирование и на основе проекта реставрация здания мемориальной лавки и создание нового объема, строительство надворных построек: крестьянской избы, амбара, сарая, колодца и других", - сказала Назипова.

Село Красновидово

Красновидово, по словам Назиповой, было торговым селом с прекрасными цветущими яблоневыми садами, о чем Горький упоминает в повести "Мои университеты", пристанями. На сегодняшний день мало что сохранилось от прежнего облика села, однако на его территории можно увидеть несколько аутентичных построек.

"В планируемом музейном комплексе мы хотим показать историю села, его жителей в контексте биографии Горького. В настоящий момент идет активная собирательская работа музея. У жителей Красновидово сохранились предметы быта начала XX века, которые могут органично вписаться в экспозиционное пространство. Ведь очень интересно увидеть подлинные предметы эпохи, которые хранят дыхание прошлого. Сотрудники красновидовского музея комплектуют фонд для будущей экспозиции из предметов домашней утвари, орудий труда, даже нашли старинные иконы", - сказала она.

Село не случайно имеет такое название. По словам Назиповой, со стороны территории открывается красивейший вид на Волгу. Руководство Национального музея Татарстана надеется, что идея проекта будет воплощена, а музей Горького, трансформирующийся в музейный комплекс, станет популярным местом для туризма.

"Мы хотим не только создать подворье и музей-экспозицию. Мы хотим, чтобы комплекс был интерактивным, где будут работать торговые лавки, лавки ремесел, можно будет продегустировать продукцию местного производства, попробовать блюда национальной кухни народов Поволжья", - сказала она.

Максим Горький - литературный псевдоним русского писателя, прозаика и драматурга Алексея Максимовича Пешкова, родившегося 16 (28) марта 1868 года. Горький - один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. С 1918 года он был пять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.