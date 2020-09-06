Фестиваль Башмета в Хабаровске откроется 20 ноября

ТАСС, 6 сентября. Юбилейный международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет в Хабаровском крае с 20 по 24 ноября, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"Большое музыкальное событие состоится в десятый раз. Фестиваль затронет не только основные площадки Хабаровска - Хабаровский музыкальный театр, Концертный зал филармонии, но и других населенных пунктов региона - Амурска, Бикина и поселений Хабаровского района", - говорится в сообщении.

В программу фестиваля, проведение которого перенесли с апреля из-за пандемии, вошли лучшие номера, которые были представлены за все годы его существования.

В концертах примут участие Дальневосточный академический симфонический оркестр и его художественный руководитель, главный дирижер Антон Шабуров, солисты Хабаровской филармонии - Александр Веретенников и Дмитрий Ефимов.

Участниками фестиваля в разные годы были скрипачи Кристоф Барати (Венгрия) и Татьяна Самуил, виолончелисты Александр Бузлов, Умберто Клеричи (Италия) и Бруно Филипп (Франция), пианисты Иван Рудин и Екатерина Сканави, трубач Владислав Лаврик, итальянский флейтист Массимо Мерчелли, солисты оперных трупп Большого и Мариинского театров. В программе, помимо классических хитов, нередко звучат произведения Георга Телемана, Леопольда Моцарта, Бенджамина Бриттена, Густава Холста, Арнольда Шенберга, Хоакина Турины, Тору Такемицу, Софьи Губайдулиной, Гии Канчели, Альфреда Шнитке.