Ретроспектива Федерико Феллини в Москве открылась фильмом "Амаркорд"

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Ретроспектива из семи фильмов режиссера Федерико Феллини, приуроченная к столетию со дня его рождения, открылась в Москве отреставрированной версией фильма "Амаркорд".

"Название фильма "Амаркорд" переводится как "я вспоминаю". Это слово из диалекта итальянского языка означает обрывочные воспоминания детства. Это такой яркий шаг, чтобы начать ретроспективу", - сказал ТАСС соорганизатор ретроспективы, руководитель компании "ПилотКино" Александр Букреев.

Фестиваль организует Итальянский институт культуры в Москве и дистрибьюторская компания "ПилотКино" при поддержке посольства Италии. Кроме Москвы, ретроспективу покажут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке.

Как рассказал ТАСС Букреев, основной критерий выбора фильмов в программу заключался в том, чтобы показать те фильмы Федерико Феллини, которые не выходили на большом экране в России, а также те фильмы, которые наиболее ярко и глубоко характеризуют его творчество, которые вошли в мировую киноклассику. "Мы очень рады, что открылись кинотеатры, стартовали большие показы. Это юбилейный год Феллини. Мы счастливы, что нам удалось сделать ретроспективу. Все фильмы отреставрированные, они в хорошем качестве", - отметил он.

По словам соорганизатора фестиваля, в сентябре выходит в прокат фильм "Маменькины сынки" - один из ярких первых фильмов Феллини, где раскрылся почерк режиссера. Этот фильм не был в прокате в России. "Заканчивается ретроспектива в следующем году, в день рождения Федерико Феллини, фильмом "Голос Луны", который также не выходил в России", - добавил Букреев.

В ретроспективу также вошли картины "Казанова", "Белый шейх", соавтором сценария в котором стал Микеланджело Антониони, "Город женщин" с Марчелло Мастроянни в главной роли и другие.

О режиссере

Феллини родился 20 января 1920 года в Римини. В 1944 году он познакомился с режиссером Роберто Росселлини и стал его ассистентом. Их совместной работой стал сценарий к фильму "Рим - открытый город" (1945). После выхода этой картины Феллини получил известность как драматический сценарист. Его первой режиссерской работой стал фильм "Огни варьете" (1950), снятый вместе с Альберто Латтуадой. Мировую известность режиссеру принесли фильмы "Дорога" (1954) и "Ночи Кабирии" (1957). Обе картины получили премию "Оскар" как лучшие фильмы на иностранном языке.

В 1960 году картине "Сладкая жизнь" присудили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В этом фильме актер Вальтера Сантессо сыграл роль фотографа Папарацци, имя которого стало нарицательным. В 1963 году в Москве состоялась мировая премьера автобиографической картины "Восемь с половиной". Фильм получил третий для Феллини "Оскар" и Большой приз Московского кинофестиваля. Именем режиссера назван международный аэропорт в Римини.