В Петербурге проходят съемки фильма "Нахимовцы" с участием Гармаша и Мерзликина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Петербургское Нахимовское училище, а также улицы и набережные исторической части города стали местом съемок нового российского приключенческого фильма "Нахимовцы" с участием Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе киностудии "Ленфильм", оказывающей поддержку кинопроекту.

"В компании с замечательным актером, народным артистом Сергеем Леонидовичем Гармашом мы выбрали этот путь - попробовать свои силы в подростковом кино. На самом деле это такая хорошая инициатива - попробовать вернуть тенденцию снимать кино для конкретного возраста. Так было, например, в советском периоде. Мы сами смотрели фильмы, которые повлияли на нас, надеюсь, что этот фильм тоже будет интересен большой части молодого поколения", - привели в пресс-службе слова Мерзликина.

Как рассказал продюсер проекта Юрий Обухов, в настоящее время съемки проходят на разных петербургских локациях, а с середины месяца их будут вести в самом здании Нахимовского училища. "С руководством мы сделали так, чтобы не подвергать их (нахимовцев - прим. ТАСС) какой-то опасности", - привели его слова в пресс-службе. Он отметил, что съемки в учебном заведении будут проходить с соблюдением всех предписанных санитарных норм. Впоследствии команда кинопроекта переместится во Владивосток, где съемочной площадкой станут в том числе современные корабли ВМФ России.

Помимо Гармаша и Мерзликина, в фильме будут сниматься Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тетрюмов и многие другие. На роль братьев-близнецов утвердили Денис и Никита Ходуновы из Санкт-Петербурга, на роль их друга - Константин Раскатов ("Особый случай", "До самого солнца"). Режиссер - Олег Штром.