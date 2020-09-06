Во Владивостоке завершился фестиваль "Мариинский"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Международный дальневосточный фестиваль Мариинский во Владивостоке завершился в воскресенье оперой "Война и мир", поставленной силами приморской и петербургской трупп театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены Мариинки.

"Завершающим спектаклем фестиваля стала масштабная опера "Война и мир" Сергея Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Мариинского театра Павла Смелкова. Ее премьера в Приморье состоялась весной и оказалась последней в сезоне 2019-2020 года. Спектакль объединил силы двух трупп - петербургской и владивостокской", - сказали в пресс-службе.

В рамках "Мариинского" во Владивостоке состоялись четыре оперных премьеры под управлением художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева: "Огненный ангел" Сергея Прокофьева, "Дон Карлос" Джузеппе Верди, "Сельская честь" Пьетро Масканьи и "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера.

По словам Гергиева, Приморская сцена Мариинки сегодня заявляет о себе, как об одной из главных региональных оперных сцен.

"Сегодня Владивосток довольно смелыми и решительными шагами идет к тому, чтобы быть одним из оплотов оперной культуры на огромной территории России. Нам совершенно понятно, что на восток от Москвы и Санкт-Петербурга несколько театров о себе заявляют, и негласно как-то будут соревноваться. Кто-то сможет сделать очень необычные постановки, кто-то может сделать очень необычный репертуар. Наша задача - делать и то, и другое, а самое главное - репертуар, который здесь появляется, должен идти не два, не три раза, а 15-20 раз", - приводит пресс-служба слова художественного руководителя театра.

Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" проходил во Владивостоке с 14 августа по 6 сентября. В его программу кроме "Войны и мира" и других оперных премьер вошли балет "Тысяча и одна ночь", а также классические и современные балетные постановки. Международный фестиваль во Владивостоке прошел уже в пятый раз. В прошлые годы в его рамках состоялись премьеры спектаклей "Аида", "Парсифаль", "Лючия ди Ламмермур" и другие.