Микс искусства и лени. В Калужской области завершился фестиваль арт-объектов "Архстояние"

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ (Калужская область), 6 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатый фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" прошел в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области 4-6 сентября. Фестиваль был посвящен лени и стал миксом разных видов искусства.

Слово "лень", как отмечают организаторы, заложено и в названии деревни Никола-Ленивец. Они предложили участникам и гостям порассуждать о том, что же это такое. Основатель арт-парка и фестиваля Николай Полисский заявил ТАСС, что лениться - очень важно и нужно, потому что если все время работать, смысл работы можно потерять.

"Лень для меня это такой отдых, время подумать, время, когда ты ничего не можешь умного сделать, а если умное не можешь, лучше ничего не делать. Поэтому лучше полежать, посоображать, проанализировать что-то. Мне кажется, это период накопления, не отдачи, а наоборот, накопления. Это достаточно частое мое состояние, тем более что я живу в деревне Никола-Ленивец - сам бог велел полениться, ты просто смотришь в одну точку, красивую точку, и получаешь какие-то импульсы для дальнейшей жизни, работы", - пояснил он.

И результаты этих импульсов видны в арт-парке повсюду - за эти годы здесь появилось более сотни объектов. "Ротонда" Александра Бродского, "Белые ворота", "Жар-птица" и "Бобур" Полисского", "Арка" Bernaskoni, "Дом над лесом" Анны Щетининой, "Ленивый зиккурат" проектной группы "Поле-дизайн" и многие другие. Гостям при въезде выдают карту, с помощь которой можно придумать свой собственный маршрут. В той части парка, где располагаются домики и кэмпинг, ориентироваться помогает практически дорожка из желтого кирпича из сказочной страны Оз, только здесь она из дерева. А кто-то из гостей сравнивает поездку в "Никола-Ленивец" с путешествием Алисы в стране чудес.

Микс искусств

В этом году в арт-парке три новых объекта. Хедлайнером стал художник Игорь Шелковский, создавший при поддержке Музея AZ, "Красный лес". Это масштабная конструкция из деревянных брусьев, выкрашенных в ярко-красный цвет. Брусья вразнобой выстроили вдоль 30-метрового моста, соединяющего старую и новую территории парка.

Во время фестиваля гостей ждал спектакль "Переходный период" Юрия Квятковского. Представление объединило тексты Дмитрия Пригова, акробатические трюки, живую музыку, файер-шоу. Одними из его героев стали выкрашенный в красный цвет актер и конь - отсылка к знаменитому "Купанию красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина.

Еще один новый объект - "Беседка" Ивана Горшкова, населенная загадочными существами. Она представляет собой нечто среднее между скульптурой и архитектурой. Художник Алексей Лука построил для "Архстояния" дом-антресоль из заборов, кровли, наличников и других деталей, найденных им в соседних деревнях. Пока дом пуст - потом в нем появится мебель, и в арт-объекте можно будет пожить.

"У нас был фестиваль, состоящий из архитекторов, потом художники пошли. И каждый давал свой результат. Какой-то фестиваль был очень практический, и мы строили дома. А сейчас - и мост, и дома, и беседка-скульптура. То есть смешанный вариант, микс из всех фестивалей, прошедших до этого", - отметил Полисский.

Инсталляции и перформансы

Кроме этих арт-объектов на фестивале можно было увидеть инсталляции и перформансы. Например, инсталляцию Элины Куликовой "Что я делаю, когда мне лень". Первое, на что обращаешь внимание, когда заходишь в пространство - запахи. Запах сена, растений, веток, а еще на втором этаже развешаны флакончики без подписей - так что отвинчиваешь крышку и пытаешься угадать, что это за запах, инсталляцию дополнили и звуками - храпом, чавканьем и скрипом дивана.

Степан Владовский и Мария Левченко установили прямо в лесу красный занавес, как в советском ДК. Проходя через него, можно почувствовать себя как зрителем, так и актером. Николай Голиков и Владимир Ермаченков представили на фестивале перформанс "Симбионт", во время которого человек стал частью музыкального инструмента, подчиняющегося алгоритму.

Еще один проект "Архстояния" этого года - инсталляция "Игры в корни" соосновательницы арт-сообщества "YRA!" Кати Финкельштейн. В игры на этой площадке с удовольствием играли и дети, и взрослые.

Полениться можно было и на поляне, под звуки "Гибридного архива" - специальном проекте фестиваля и радио "Культура". Лежа на пуфике, можно было послушать историю "Архстояния" - рассказы куратора Антона Кочуркина и продюсера Юлии Бычковой, записанные в рамках серии программ "Адаптация".

И тут же неподалеку любой желающий мог попасть на аудиоспектакль режиссера Федора Елютина "Мы выйдем с тобой гулять в лес". Участник получал маркер, конфету, яблоко и наушники и отправлялся на получасовую прогулку, чтобы поговорить с "тем, кого не хочется обманывать" о том, куда уходит детство, и о секретиках.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья

Завершился фестиваль традиционным ритуальным костром. И уже сейчас начинается работа над следующим "Архстоянием".

Как рассказала ТАСС продюсер фестиваля Юлия Бычкова, в 2021 году в арт-парке появится специальный инклюзивный арт-объект. Это часть масштабного проекта по адаптации территории "Никола-Ленивце" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь появятся маршрут для колясочников, инклюзивная детская площадка, тактильные объекты и многое другое.

"Архстояние-2020" состоялось, а результаты новых импульсов, которые подарила участникам и гостям "Лень", представят в следующем году.