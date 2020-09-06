Книга из Татарстана получила специальный диплом за дизайн на международном конкурсе

ТАСС, 6 сентября. Книга Эдуарда Хайруллина "Татарстан. 100 лет. Прежде и теперь" получила специальный диплом за дизайн в международном конкурсе книжной иллюстрации "Образ книги", сообщает в воскресенье пресс-служба президента и правительства региона.

"Книга Эдуарда Хайруллина "Татарстан. 100 лет. Прежде и теперь" была отмечена специальным дипломом жюри за дизайн издания в международном конкурсе "Образ книги", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что книга имеет необычную концепцию: каждый разворот состоит из двух частей. Левую часть занимают архивные материалы, статьи, реклама, фотографии 20-30-х годов прошлого века. Правую часть - современные живые фотографии республики, связанные с материалом слева. Дизайн и верстка книги подготовлена Дамиром Залялетдиновым. Он и получил специальный диплом конкурса. Церемония награждения прошла на Московской международной книжной выставке в Манеже.

Международный конкурс книжной иллюстрации "Образ книги" ежегодно проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.