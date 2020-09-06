В Севастополе открылся международный кинофорум "Золотой Витязь"

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Международный кинофорум "Золотой Витязь" открылся в Севастополе в воскресенье. На нем представят более 200 работ из разных регионов России и 21 страны мира, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"Состоялась торжественная церемония открытия кинофорума, который пройдет с 6 по 15 сентября в рамках XI Международного форума искусств "Золотой Витязь" в Севастополе. Он посвящен 75-летию Великой Победы", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в этом году на кинофоруме покажут более 200 конкурсных и внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 21 страны мира: Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Франции, Южной Кореи, Японии и других. В состав жюри вошли крупнейшие кинематографисты России, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии, представители Русской православной церкви, школьники Севастополя.

В программе форума, помимо показа заявленных на конкурс фильмов, запланировали концерты и творческие встречи с популярными артистами театра и кино, обсуждение представленных фильмов со зрителями, ретроспектива фильмов из собрания Госфильмофонда России после показа в режиме нон-стоп 25 кинокартин. Отдельный вечер посвятят 100-летию со дня рождения советского актера и режиссера Сергея Бондарчука.

"Международный кинофорум "Золотой Витязь", основанный в 1992 году народным артистом России Николаем Бурляевым, объединяет под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека" кинематографистов из многих стран мира. За 29 лет своей деятельности "Золотой Витязь" провел в России, Беларуси, Украине, Сербии, Болгарии, Приднестровье, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) более ста масштабных форумов кино, театра, литературы, музыки, живописи и боевых искусств. В мероприятиях "Золотого Витязя" приняли участие более 10 тыс. деятелей культуры из 60 стран мира", - отметили в пресс-службе.

Собеседник добавил, что 14 сентября откроется XI Славянский форум изобразительных искусств "Золотой Витязь", также посвященный юбилею Великой Победы.