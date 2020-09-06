Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фильм "Довод" (Tenet) стал лидером российского проката, собрав 191,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 сентября.

Научно-фантастический боевик режиссера и сценариста Кристофера Нолана вышел в российский прокат 3 сентября. По сюжету, после теракта, произошедшего в киевском оперном театре, агент ЦРУ решает объединиться с британской разведкой, чтобы оказать противостояние русскому олигарху, сколотившему целое состояние на торговле оружием. Чтобы достичь своей цели, агенты прибегают к использованию инверсии времени, заставляющей идти вспять уже произошедшие события. Главное роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Майкл Кейн, Кеннет Брана и другие актеры.

Вторую строчку в рейтинге занял американский фильм "Новые мутанты" (The New Mutants) режиссера Джоша Буна, который вышел в российский прокат 3 сентября и собрал за минувшие четыре дня 29,9 млн рублей. По сюжету фильма, пять юных мутантов, которые против своей воли находятся на секретном объекте в полной изоляции, должны объединиться и приложить все свои умения, чтобы суметь спастись. Главные роли в фильме сыграли Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Алиси Брага, Блю Хант, Генри Зага, Адам Бич и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось российскому фантастическому фильму "Вратарь Галактики" режиссера Джаника Файзиева, который собрал за минувшие выходные 20 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 27 августа. Общая выручка ленты составила 76,1 млн руб. Галактическая война, которая произошла рядом с планетой Земля, уничтожила Луну, и полюса Земли сместились. Таким образом, над столицей России навис огромный инопланетный корабль, на котором проходит космобол - похожие на футбол соревнования. От результата игры зависит судьба Земли. Главные роли в фильме исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и другие актеры.