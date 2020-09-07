На 77-м Венецианском кинофестивале покажут фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи"

Для режиссера нынешнее участие в старейшем смотре мира станет четвертым по счету, если не считать показ его дипломной работы "Мальчик и голубь" в 1962 году в Венеции. И еще ни разу Кончаловский не уезжал с фестиваля без приза. За "Дом дураков" в 2002 году он удостоился Гран-при жюри, а затем получил двух "Серебряных львов Святого Марка": в 2014 году - за полудокументальный "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицина", в 2016 году - за картину "Рай".

Фильм "Дорогие товарищи", сюжет которого разворачивается вокруг расстрела в 1962 году участников массовой забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, снята в технике черно-белого кино. "Я хотел сделать фильм о поколении моих родителей, тех людях, которые сражались и выжили во Второй мировой войне и были убеждены, что можно умереть "за родину, за Сталина", и безоговорочно верили в коммунистические идеалы. Это миллионы людей, которые строили новое общество", - рассказывает режиссер о своей работе.

"Я стремился с максимальной точностью восстановить реально произошедшие события в эпоху, когда начали вскрываться серьезные расхождения между коммунистическими идеалами и драматической реальностью. Этот фильм - посвящение чистоте того поколения и их трагедии, когда обрушились их мифы и были преданы их идеалы", - пояснил он. Главную роль в картине исполняет Юлия Высоцкая. В Венеции ленте предвещают большой успех.

Всего в основном конкурсе в борьбе за главные призы, включая "Золотого льва Святого Марка", участвуют 18 фильмов, причем восемь из них сделаны женщинами-режиссерами. Пока состоялось шесть премьер, и наивысшей оценки итальянских критиков удостоилась лента итальянки Сузанны Никкьярелли "Мисс Маркс" (Miss Marx) о младшей дочери Карла Маркса.

Иностранные обозреватели, которых в этом году из-за сложностей с перемещением между странами в условиях пандемии намного меньше, отметили индийскую картину "Ученик" (The Disciple). Ее автор - Чайтанья Тамхане, который со своим дебютом "Суд" (Court) в 2014 году завоевал в Венеции приз второго конкурса "Горизонты" и премию "Лев будущего". Одним из самых ожидаемых фильмов считается снятая работающей в США китаянкой Хлоей Чжао полудокументальная лента "Земля кочевников" (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд. Ее премьера назначена на 11 сентября, последний конкурсный день фестиваля. Международное жюри во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт объявит победителей 12 сентября.