В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии "Икар"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник. Гостей мероприятия поприветствуют доктора из известных анимационных картин, рассказал ТАСС накануне торжества художественный руководитель награды Сергей Капков.

Церемония награждения лауреатов премии "Икар" состоится в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Изначально мероприятие планировалось традиционно провести в День российской анимации 8 апреля, но этому помешала пандемия. "Мы ограничены, поскольку зал небольшой, всего на 400 мест. С учетом новых правил рассадки мы надеемся, что сможем усадить около двухсот человек. На входе будем выдавать маски и санитайзеры", - рассказал Капков.

Зал, в котором обычно проходит церемония, украшается в стилистике одного из известных мультфильмов золотой коллекции советской мультипликации. В этом году организаторы решили посвятить вечер врачам. "Среди персонажей, которых мы используем в оформлении пространства, будут Доктор Айболит, доктор из мультфильма "Про бегемота, который боялся прививок", знахарка Совунья из "Смешариков". Стены зала стилизуем под Zoom-конференцию - персонажи будут выглядывать из окошек", - поделился худрук.

Номинанты и лауреаты

Призы вручаются в номинациях "Режиссер", "Сценарист", "Художник", "Аниматор" и других. На победу в этом году претендуют, в частности, короткометражки "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита, "Узы" Дины Великовской, "Мой знакомый медведь" Екатерины Соколовой, полный метр - "Урфин Джюс возвращается" Федора Дмитриева, "Волки и овцы: Ход свиньей", сериалы "Волк наоборот", "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова".

По словам Капкова, среди номинантов есть много персональных открытий. Например, в категории "Актер" оказалось сразу три дебютанта - известный режиссер Александр Котт, принявших участие в озвучивании мультфильма "Уточка и кенгуру", актрисы Лилиан Малкина и Татьяна Пилецкая, чьи голоса звучат в картине "Привет, бабульник!". Также собеседник агентства отметил номинацию "Дело", награды в которой вручаются за лучшие работы в области прикладной анимации.

"Год от года удивляет, как здорово мастера работают в сфере анимационного клипа, социальной рекламы, презентации культурных явлений. Это все очень стильно, с большими творческими находками", - рассказал Капков.

Лауреатов двух номинаций объявили весной в Суздале на площадке XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Лучшим продюсером года назвали Артема Васильева, одного из создателей сериала "Три кота". Приз за вклад в российскую анимацию "Мастер" вручат двум мэтрам - режиссеру Леониду Носыреву, автору мультфильмов "Антошка", "Волшебное кольцо" и других, и Леониду Шварцману, который 30 августа отметил столетие. Он участвовал в создании таких шедевров, как "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Чебурашка".

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Она вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли.