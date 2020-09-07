Мариинский театр откроет новый сезон оперой "Снегурочка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр в понедельник впервые за всю свою историю откроет новый сезон уже на следующий день после закрытия предыдущего. Зрители в первый вечер увидят новую работу оперной труппы - спектакль "Снегурочка" и побывают на сольном концерте пианиста Люки Дебарга, сообщила пресс-служба театра.

"В Мариинском театре 7 сентября откроется сезон 2020/21. На сцене Мариинского-2 в этот вечер состоится премьерный показ оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" в постановке Анны Матисон под управлением Валерия Гергиева. Сезон Концертного зала начнет французский виртуоз Люка Дебарг, которого в 2015 году открыл миру XV Международный конкурс имени Чайковского", - рассказали в пресс-службе.

Основой своего сольного вечера пианист выбрал сонаты Доменико Скарлатти - выдающегося композитора эпохи барокко. Его произведения будут чередоваться с созвучными им опусами самого Дебарга: Прелюдией и фугой соль минор и Токкатой си минор, а также сочинениями современного французского композитора Стефана Дельпаса.

В сентябрьскую афишу включены также перенесенные с весенних месяцев спектакли и концерты и несколько особенных событий. Так, 18 сентября, в свой день рождения, Анна Нетребко споет партию Татьяны в опере "Евгений Онегин" на исторической сцене Мариинского театра. Примечательно, что певица исполнит эту партию в одном из старейших спектаклей оперного репертуара, который идет здесь с 1982 года в режиссуре маэстро Юрия Темирканова. Партнерами Нетребко выступят Екатерина Семенчук (Ольга), Алексей Марков (Онегин), Сергей Скороходов (Ленский), Михаил Петренко (Гремин).

На 24 сентября назначена первая балетная премьера - "Семь сонат" Алексея Ратманского на музыку Скарлатти. Созданный в 2009 году для Американского театра балета (ABT), спектакль готовился для весеннего балетного фестиваля "Мариинский", но тогда труппа не успела представить его публике из-за пандемии. Премьера пройдет в рамках вечера балетов Ратманского, куда также войдут "Лунный Пьеро" при участии Виктории Терешкиной и Кимин Кима и "Concerto DSCH" с Кимин Кимом и Ксандером Паришем.

В начале наступившего сезона в Мариинском продолжат действовать принятые на данный момент меры безопасности: контроль температуры при входе в здание, обязательное наличие масок и перчаток и необходимость соблюдать дистанцию на протяжении всего пребывания в театре.