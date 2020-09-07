Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин" откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин" и конкурс на соискание Российской национальной театральной премии "Арлекин" 2020 года открываются в понедельник в Петербурге. В афишу семнадцатого по счету фестиваля вошли лучшие спектакли российских театров, адресованные детям, сообщила ТАСС директор Российской национальной премии и фестиваля "Арлекин" Марина Корнакова.

"Конкурсную программу составили работы, отобранные экспертным советом из 140 спектаклей российских театров и признанные лучшими среди российских спектаклей для детей в течение прошлого театрального сезона. Программа включает девять конкурсных, семь внеконкурсных спектаклей и разнообразную специальную программу", - рассказала директор фестиваля.

По ее словам, запрет массовых мероприятий продиктовал необычный формат "Арлекина". Спектакли, которые пройдут для жюри на сцене театра "Зазеркалье" и на других площадках, "будут доступны бесконечному числу зрителей" благодаря их онлайн трансляции на сайте телеканала "Санкт-Петербург" на странице "Онлайн-проекты", а также в группах телеканала в соцсетях и на портале "Культура.РФ"

Сквозной на фестивале станет тема "мир подростка и подросток в современном мире". Победители будут названы 16 сентября. По традиции в этот день, помимо "Арлекина" за лучший спектакль фестиваля, будут вручены две специальные премии - "За великое служение театру для детей" и "За весомый вклад в развитие детского театра России".

Всероссийский проект "Арлекин" за 17 лет утвердил себя как авторитетный смотр театрального творчества для детей и способствовал притоку в эту сферу талантливой режиссерской молодежи. В профессиональных кругах его неофициально называют "детской "Золотой маской".