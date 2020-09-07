"Гоголь-центр" открыл сезон "Концертом врачам"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова открыл сезон благотворительной акцией "Концерт врачам", которая сопровождалась онлайн-трансляцией. Перед зрителями - медицинскими работниками - выступили артисты театра и звездные гости, передает корреспондент ТАСС.

Ведущими мероприятия стали Кирилл Серебренников и актер и режиссер Алексей Агранович. "Театр встретил пандемию в Германии. Как только отыграли спектакль "Декамерон", объявили, что все театры Германии закрываются. Вступила в свои полные права пандемия - все театры закрылись, дальше - Москва, карантин, долгие недели, больше месяца в онлайн, где мы показывали свои спектакли. В это время мы смотрели новости борьбы с "ковидом", как наши врачи героически с ним сражаются", - вспомнил худрук театра.

По его словам, во время самоизоляции театром было принято решение первым мероприятием, которое будет возможно организовать, сделать концерт врачам. "Сегодня мы в первый раз спустя эти месяцы собрались вместе. Сегодня театр открывается, и мы невероятно счастливы, что мы делаем это вместе, делаем это с вами. Это наше спасибо вам, героям нашего времени", - подчеркнул Серебренников.

Он отметил, что в зале из-за мер безопасности соблюдается "шахматная" рассадка. Всего концерт посетили около 300 медицинских работников. "Нет возможности заполнить зал на 100%. Мы не смогли позвать всех врачей, которые имеют полное право здесь находиться, - поделился он. - Мы решили организовать трансляцию, нам не привыкать. Благодаря этим достижениям XXI века все врачи, которые сегодня по разным причинам не могут быть в этом зале, смогут увидеть наш концерт. И нам очень важно сказать им огромное спасибо".

Агранович обратил внимание, что трансляция концерта отличается от тех, что были во время самоизоляции тем, что она прямая. "Она транслирует то, что происходит здесь и сейчас. В зале сидят замечательные люди. На сцену будут выходить люди тоже весьма и весьма замечательные", - отметил он.

Ведущие вечера между номерами зачитывали воспоминания врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией, на экране транслировались кадры госпиталей, где лечатся зараженные и портреты самих медиков. В память врачей, заболевших на рабочем месте коронавирусной инфекцией и впоследствии погибших, состоялась минута молчания.

Музыкальная программа

На концерте была представлена большая музыкальная программа. Участниками "Концерта врачам" стали Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Алексей Кортнев, Вера Полозкова, Владимир Спиваков, Александр Филиппенко, группа "ДДТ", Филипп Авдеев, Один Байрон, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов и другие.

Музыкальным руководителем программы стал Андрей Поляков. Несколько композиций исполнила группа "БИ-2", в том числе в дуэте с актрисой Викторией Исаковой прозвучала песня "Мой рок-н-ролл". Народный артист СССР Владимир Спиваков выступил вместе с коллективом "Виртуозы Гоголь-центра". "Вы - подлинная жертвенность, благородство, мужество и совесть", - сказал Спиваков, обращаясь к находящимся в зале врачам.

Совместный номер представили также Диана Арбенина и актриса Чулпан Хаматова. Они исполнили композицию "Южный полюс". Арбенина отметила, что ее участие в концерте неслучайно, так как ее отец - врач. "Мой отец -хирург, и то, как он приходил с дежурства, когда у него на столе кто-то умирал, я всегда видела по его рукам. Я от всего сердца хочу вам сказать спасибо и хочу сказать спасибо отцу, которого сейчас в этом зале нет", - заметила она.

Помощь в организации вечера осуществлял благотворительный фонд "Живой". Каждый номер сопровождался аплодисментами. А в завершение вечера зрители устроили участникам концерта долгую овацию, причем аплодировали стоя.

Эмоции после концерта

Когда затихли аплодисменты, Серебренников рассказал ТАСС, что тяжести работы врача знакомы ему не понаслышке. "Я вырос в семье врача. Мой папа сделал более десяти тысяч операций. Врач - это такая профессия, из которой человек не выключается 24 часа в сутки. Я в зале видел это знакомое мне чувство взаимопомощи, которое объединяет скромнейших людей, приехавших из разных городов, тех, которые спасают наши жизни. Главная мысль этого вечера заключалась в том, чтобы поблагодарить врачей. Говорить спасибо - это счастье", - считает режиссер.

А один из зрителей - главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет - поделился с ТАСС эмоциями после концерта. "Здесь очень много моих друзей. Это не единственное приглашение. Очень многие театры помогают врачам прийти в себя. На экране показали мой портрет, а мне хотелось быть в зале и не выделяться. Хочется быть в своем цеху. Было очень приятно, что люди хлопали, кричали", - подчеркнул главврач.

Как отметил Свет, на концерте были стоящие люди и с той, и с другой стороны - и на сцене, и в зале. "Два месяца от звонка до звонка мы работали с больными коронавирусом. В 5:30 утра встаешь, в 7:30 делаешь первый обход - 280 коек терапии, 70 коек реанимации", - сказал он, добавив, что уже завтра пойдет на работу к 07:10 на обход реанимации.