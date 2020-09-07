Умер чешский кинорежиссер Иржи Менцель

ТАСС, 7 сентября. Чешский кинорежиссер и актер Иржи Менцель умер в возрасте 82 лет. Об этом в воскресенье сообщила вдова режиссера Ольга Менцелова на своей странице в Instagram.

"Вчера ночью дома на наших руках твое тело покинуло наш земной мир", - написала Менцелова. Причина смерти не уточняется.

Один из самых известных фильмов Менцеля "Поезда под пристальным наблюдением" (Ostre sledovane vlaki, 1966) получил премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке в 1968 году. Всего режиссер снял более 20 картин.