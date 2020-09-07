Театр Олега Табакова открывает сезон премьерой спектакля "Старший сын" по пьесе Вампилова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова открывает в понедельник юбилейный, 35-й по счету, сезон премьерой спектакля "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова, который сыграют на исторической сцене театра - на Чистых прудах. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Спектакль "Старший сын", которым мы открываем сезон, очень важен тем, что мы вместе со зрителями исследуем все процессы, которые происходят сейчас. Этим и прекрасен Вампилов и другие наши классики-драматурги, что они очень тонко чувствуют человеческое существо, жизнь его духа", - поделился с журналистами после пресс-показа Владимир Машков.

Символично, что брифинг состоялся во дворе исторического здания Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина, где как раз установлен памятник трем известным российским драматургам - Александру Володину, Виктору Розову и Александру Вампилову.

"Старший сын" - это очень точная и правильная работа для развития нашего театра и развития актеров", - считает худрук. "Мы существуем в пространстве русской психологической актерской школы. Во время прогонов у меня несколько раз перехватывало горло от точности и узнаваемости", - признался он.

По словам Машкова, этот спектакль является продолжением той важнейшей работы, которая ведется не только в театре. "У нас школа - наш источник. Мы так или иначе все являемся педагогами, это огромная ответственность: как ты существуешь в театре, так и будут существовать твои ученики", - убежден худрук.

"Я очень рад, что наш первый эксперимент, проведенный два года назад, когда актриса Алена Лаптева сделала дипломный спектакль, он оказался очень успешен, молодые ребята прекрасно справились. Теперь этот спектакль с актерами и студентами пойдет на нашей исторической сцене", - заявил худрук.

О пьесе Вампилова

По сюжету студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них - внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман.

Зрителям хорошо известна эта пьеса по многочисленным постановкам, но больше всего по двухсерийному телевизионному фильму "Старший сын", снятому на киностудии "Ленфильм" в 1975 году режиссером Виталием Мельниковым. Роли в картине исполнили Евгений Леонов (Сарафанов), Николай Караченцов (Бусыгин), Нина Егорова (дочь Сарафанова), Михаил Боярский (Сильва) и другие известные актеры.

В Театре Олега Табакова, согласно афише, в этих ролях соответственно выступают Сергей Беляев, Артур Касимов, Наталья Попова, Павел Шевандо. В актерском составе также значатся Павел Чернышов, Максим Сачков, Севастьян Смышников, Арина Автушенко и другие.

Постановку осуществила режиссер Алена Лаптева, сценограф - Сергей Тырин, художник по костюмам - Евгения Панфилова.

"Старшего сына" покажут также 8 сентября на Сцене на Чистых прудах, вслед за этим - 10 и 11 сентября - уже на Сцене на Сухаревской Театр Олега Табакова представит еще одну премьеру - спектакль-детектив "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи, постановку которого осуществил Владимир Машков, исполнителями ролей выступают Борис Плотников, Аня Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Владислав Наумов, добавила пресс-атташе ТОТ.