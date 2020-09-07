Пятый Дальневосточный фестиваль "Мариинский" во Владивостоке посетили более 13 тыс. гостей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Чмсло зрителей на спектаклях пятого Дальневосточного фестиваля "Мариинский" во Владивостоке, проходившего с 14 августа по 6 сентября, превысило 13 тыс., сообщает в понедельник пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

"В рамках фестиваля на Приморской сцене состоялось четыре дальневосточные оперные премьеры: "Дон Карлос" Джузеппе Верди в постановке Юрия Александрова; "Огненный ангел" Сергея Прокофьева, "Сельская честь" Пьетро Масканьи, "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера. Более 13 тыс. зрителей посетили 19 спектаклей и концертов за 24 дня", - сообщает пресс-служба.

В 2019 году количество зрителей составило более 30 тыс. за 17 дней. Снижение числа зрителей объясняется необходимостью соблюдения дистанции в целях противодействия распространению коронавируса. Как ранее сообщил журналистам главный балетмейстер театра Эльдар Алиев, согласно противоэпидемическим рекомендациям Роспотребнадзора, билеты продавались на места в шахматном расположении. Это позволило при аншлаге заполнять зал на 58%.

Завершающим спектаклем фестиваля, который закончился в воскресенье, стала опера "Война и мир" Сергея Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова. Ее премьера в Приморье состоялась весной этого года и оказалась последней в сезоне 2019-2020 года. Спектакль объединил силы петербургской и владивостокской трупп театра.

Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" прошел во Владивостоке с 14 августа по 6 сентября. В его программу, кроме "Войны и мира" и других премьер, вошли балет "Тысяча и одна ночь", а также классические и современные балетные постановки. Международный фестиваль во Владивостоке прошел уже в пятый раз. В прошлые годы в его рамках состоялись премьеры спектаклей "Аида", "Парсифаль", "Лючия ди Ламмермур" и другие.