Фестиваль "Краски осени" откроется в "Аптекарском огороде" в Москве 12 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Открытие ежегодного фестиваля цветов "Краски осени" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет 12 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 12 сентября пройдет торжественное открытие ежегодного фестиваля цветов "Краски осени". Посетителям фестиваля представят свыше 50 самых эффектных, новых, модных и редких сортов хризантем всевозможных оттенков, размеров и форм, экспозиция будет постоянно меняться и обновляться до конца фестиваля", - рассказали в пресс-службе.

По словам организаторов, гости смогут увидеть самые большие тыквы в России, которые имеют вес более 400 кг.

"Вынужденное трехмесячное закрытие из-за коронавируса оставило сад в непростом финансовом положении - в конце июля стартовала краудфандинговая кампания по сбору средств на проведение осеннего фестиваля на платформе Planeta.ru. Благодаря широкой поддержке неравнодушных людей, за полтора месяца удалось собрать чуть меньше 2 млн рублей", - процитировали директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма.

На открытии фестиваля бесплатно пройдут детские мастер-классы чемпиона России по флористике Андрея Филоненко "Венок из хризантем", - под руководством одного из самых известных флористов страны ребята смогут создать своими руками произведение флористического искусства.