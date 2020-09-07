Премьера сериала "Шерлок в России" состоится 22 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьера сериала "Шерлок в России", роли в котором исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов, состоится в октябре на платформе Start. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Оригинальный киносериал о приключениях известного сыщика в Российской империи эпохи Александра III "Шерлок в России" можно будет увидеть на видеосервисе с 22 октября", - сказали в пресс-службе.

В сериале играют Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков, для Богомолова работа в проекте стала первой большой ролью на экране. Он предстал в роли обер-полицмейстера, крупного политического игрока.

"Для меня главное отличие нашего героя от многих других Шерлоков в том, что наш герой влюблен. В фильмах, как и в рассказах Артура Конан Дойла, не было уделено столько времени его амурным делам. А у нас получилась прекрасная пара - их линия не наскучит на протяжении сериала. Шерлок вышел душевный и влюбленный", - цитирует пресс-служба режиссера Нурбека Эгена. Он назвал проект "хулиганством и фантазией на тему Шерлока".

По сюжету Шерлок Холмс идет по следу маньяка Джека Потрошителя, который уже убил в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую империю. Действие сериала происходит в эпоху Александра III. Холмс снимает комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), вместе с ним он распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции.