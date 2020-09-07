"Союзмультфильм" выпустит новый сериал

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" планирует развивать жанр детского детектива, премьера мультфильма "Тайны медовой долины", созданного при участии писательницы Дарьи Донцовой, состоится на онлайн-платформе Premier 19 сентября. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Мы сегодня собрались, чтобы презентовать наше первое партнерство с платформой Premier. Это новый детективный сериал студии "Союзмультфильм" "Тайны медовой долины". <…> Раньше были попытки делать детективные истории, например, "История одного преступления" Федора Хитрука имеет элементы детектива. В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать", - сказала Слащева.

По словам председателя правления студии, мультфильм рассчитан на аудиторию от 4 до 6 лет. Он создан по сценарию Дарьи Донцовой с применением технологии, основанной на игровом движке (используется при создании компьютерных игр), что позволяет ускорить производственный цикл. В будущем по мотивам мульсериала планируется создать полнометражный фильм.

Мультфильм выходит в рамках стратегического партнерства с Premier (входит в холдинг "Газпром-медиа"). Соглашение о сотрудничестве онлайн-платформа и киностудия заключили в начале августа. Видеосервис получил права на показ мультфильмов "золотой коллекции" студии, а также новых проектов. "Кроме этого (мультфильма "Тайны медовой долины" - прим. ТАСС), у нас [будет] еще два совместных анимационных проекта", - поделилась Слащева.

"Наше сотрудничество рассчитано на несколько лет? как лицензионное, так и сопродюсерство. "Тайны медовой долины" появятся у нас 19 сентября, мы покажем сразу два первых эпизода. Дальше будем премьерить все 52 серии мультфильма", - рассказал генеральный директор видеоплатформы Premier Иван Гродецкий.