У Зимнего дворца установили фигуру "эрмитажного Будды" к выставке китайского художника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Медную скульптуру Будды весом 7 тонн работы китайского художника Чжана Хуаня установили в Большом дворе Зимнего дворца в Санкт-Петербурге к открытию его выставки в музее. Автор назвал эту скульптуру "Эрмитажный Будда", сообщил в понедельник журналистам заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, куратор выставки Дмитрий Озерков.

"Будда создан специально для Эрмитажа, и "эрмитажным" его назвал сам художник. Скульптура весом более 7 тонн сделана из меди, собрана из огромных листов. Эта медь со временем будет зеленеть и постепенно станет в цвет Зимнего дворца", - рассказал Озерков.

При этом, по его словам, скульптура не задержится надолго во дворе Зимнего дворца, она будет увезена после завершения выставки картин Чжана Хуаня в эрмитажных залах. Но эффект слияния цветов посетители успеют увидеть, процесс займет около месяца.

Пепел как инструмент

Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" будет доступна посетителям Эрмитажа с 9 сентября. В нее вошли более тридцати произведений, многие из которых созданы художником специально для этой выставки.

Чжан Хуань, завоевавший популярность в своей стране и за ее пределами, живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке, сочетая в своем творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры. Он создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одно из таких произведений - сорокаметровый групповой портрет членов коммунистической партии КНР, который занял почти всю стену Николаевского зала, самого большого парадного зала Зимнего дворца.

Еще одна необычная техника, которую применяет художник, - смешение фотографии и резьбы по дереву. Деревянные рельефы выполнены по мотивам живописных произведений из эрмитажного собрания и шедевров из собраний других музеев мира и произведений китайского искусства. В экспозицию вошли вариации картин "Иван Грозный и сын его Иван" Репина, "Возвращение блудного сына" Рембрандта, "Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов" в Смольном Владимира Серова, "Провозглашение Китайской Народной Республики" Дун Си-Вена, произведений Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи.

"Это выставка символов, полна мистики. Она была задумана до пандемии, она была подготовлена и загружена. За это время [ограничительных мер и закрытия границ, связанных с пандемией коронавируса] Чжан Хуань написал несколько картин о пандемии. Он, как и всякий человек, глубоко это все переживал, изучал жизнь Уханя во время пандемии. Написал такое послание нам, серия называется "Любовь", смысл которой - это боль, которая есть в душе: из Китая с любовью", - сказал журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.