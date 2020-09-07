На 77-м Венецианском кинофестивале показали фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи"

ВЕНЕЦИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьера последнего фильма российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлей Высоцкой в главной роли состоялась в рамках основного конкурса 77-го Венецианского кинофестиваля. Как в понедельник рассказал режиссер на пресс-конференции, его картина - греческая трагедия Медеи или Антигоны в советскую эпоху.

"Главное - это характеры людей, это как Медея или Антигона в античности, а политические события служат только фоном", - сказал режиссер. "Можете проводить любые параллели. Я пишу симфонию, а дальше дело зрителя ее понимать. Жизнь вообще амбивалентная: хорошее соседствует с плохим, уродливое с красивым, неискреннее с высоким", - отметил Кончаловский, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, можно ли в его фильме о драме человека, разочаровывающегося в своих идеалах (в данном случае в советском строе), усмотреть корни процессов, происходящих в некоторых странах в наше время.

"Всегда можно найти ассоциации, - продолжил режиссер, - но это вопрос уровня культуры зрителя, а не художника. Я снимаю про архетипы. Архетипы - это вечная вещь, всего архетипов может быть 10 в мире (Одиссей, Антигона, Медея, Гамлет, Дон Кихот). Конечно, в советское время была жесткая цензура, и нужно было говорить языком Эзопа, сейчас свобода, но это не гарантирует создания шедевров". Для Кончаловского, по собственному признанию, важнейшим этапом работы над фильмом является монтаж. "Я использую много камер, снимаю с разных точек, чтобы обнаружить, что с какой-то точки отражение лучше, чем даже, возможно, видит режиссер. Я снимаю быстро и много, но тщательно отбираю потом кадры. Монтаж - это оставить то, что необходимо, но в этом в целом задача искусства, и для этого требуется большой опыт", - полагает режиссер, отметивший в конце августа 83-летие.

Профессиональные и непрофессиональные лица эпохи

Свой фильм, основанный на реальных событиях, произошедших в Новочеркасске в 1962 году и засекреченных в советское время, Кончаловский назвал "документом" и объяснил этим выбор черно-белой стилистики. "С середины XIX века до середины XX века изображение было черно-белым. Это как документ [той эпохи]", - пояснил режиссер.

Помимо Высоцкой, супруги Кончаловского, в фильме задействовано много непрофессиональных актеров. Режиссер давно прибегает к такой практике, еще с "Аси Клячиной" (1967), а "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицина", получившего в Венеции в 2014 году "Серебряного льва", - фильм с участием только простых людей. Множество непрофессиональных актеров привлечено было к съемкам предыдущей картины о Микеланджело "Грех" (2019). "Самая тонкая часть киноискусства - найти правильный запах эпохи, - сказал Кончаловский. - Я искал лица, которые говорят об эпохе. Те лица не знали селфи".

По словам Высоцкой, у непрофессиональных актеров "ощущение правды острее". "Когда чувствуешь их эмоции, то надо находиться в синхроне, соврать ты не можешь, иначе все поймут", - сказала актриса.

Утром на Лидо, острове в Венецианской лагуне, где проходит фестиваль, прошла сильная гроза. Но к выходу на красную ковровую дорожку Кончаловского и Высоцкой, которой было уделено основное внимание фотографов, на Адриатическом побережье снова воцарилось солнце.

Всего в основном конкурсе участвуют 18 картин, с которыми "Дорогие товарищи" состязается за главные призы. Победители будут объявлены международным жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт 12 сентября.