В Тамбове к 150-летию Сергея Рахманинова откроется выставка, посвященная его жизни

ТАМБОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка с уникальным мультимедийным контентом, посвященная жизни и творчеству композитора Сергея Рахманинова и приуроченная к его 150-летию, откроется в Тамбовской областной библиотеке им. Пушкина и Музее-заповеднике Рахманинова в Ивановке, сообщает в понедельник пресс-служба Российского национального музея музыки.

"В Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина и Музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" 10 и 11 сентября будет представлена выставка Российского национального музея музыки "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор". Выставочный проект, открывающий различные грани уникальной творческой личности Рахманинова, станет первым мероприятием в России к его 150-летию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в число экспонатов включены редкие документы и фотографии, среди которых генеалогическое древо рода Рахманиновых, ученические работы музыканта. Несколько документов будет экспонироваться впервые: список нот, которые композитор взял с собой на гастроли в Европу, частушки, исполнявшиеся на отдыхе под аккомпанемент Рахманинова, парадоксальный список учеников Рахманинова, никогда у него не учившихся. Кроме того, на выставке будет представлен мультимедийный контент, где с помощью QR-кодов посетители смогут прослушать фондовые записи известных сочинений Рахманинова в исполнении автора.

В последующем выставка будет передана Российским национальным музеем музыки в дар Музею-заповеднику С. В. Рахманинова "Ивановка". Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.