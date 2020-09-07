Мультфильм "Он не может жить без космоса" завоевал три статуэтки "Икар"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мультфильм "Он не может жить без космоса" оскаровского номинанта Константина Бронзита стал триумфатором церемонии награждения Национальной анимационной премии "Икар", завоевав три награды в разных номинациях, в том числе, в главной - за лучший фильм, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения лауреатов премии "Икар" состоялась в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в понедельник. Изначально мероприятие планировалось традиционно провести в День российской анимации 8 апреля, но этому помешала пандемия. Мероприятие прошло при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Худрук награды Сергей Капков встретил гостей и провел церемонию в образе врача.

Главный приз в номинации "Фильм" завоевала короткометражка "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита, которого также отметили в номинации "Режиссер". Награду вручили и звукорежиссеру мультфильма Владимиру Голоунину.

"Я очень рад за своего звукорежиссера Володю Голоунина, он всю жизнь мне делает звук. Спасибо всем, кто голосовал", - сказал Бронзит, получая премию из рук режиссера Гарри Бардина. Он поблагодарил всех, кто помогал ему в создании мультфильма.

Другие лауреаты

Сразу четыре проекта, созданных на "Союзмультфильме", были отмечены анимационной премией. Награду получил сценарист мультфильма "Приключения Пети и Волка" Алексей Лебедев, лучшим признали эпизод из этого проекта "Дело о нечаянном проклятии". Актрисы театра и кино Лилиан Малкина и Татьяна Пилецкая, впервые работавшие в анимационном кино в мультфильме "Привет, Бабульник!", стали лауреатами в номинации "Актер". Приз получил композитор мультфильма "Уточка и кенгуру" Марк Скворцов, которому всего 17 лет. Главный герой фильма "7 козлят" Волк режиссера и художника Марины Карповой назван лучшим в номинации "Персонаж".

Приз в номинации "Аниматор" получила Дарья Кащеева за фильм "Дочь". Варвара Яковлева удостоилась награды в номинации "Художник" за фильм "Анна, кошки-мышки".

Лучшим фильмом в прокате стал "Иван-царевич и серый волк - 4" режиссеров Константина Феоктистова и Дарины Шмидт. В категории "Стартап" отметили сериал "Спойлы", автором идеи которого выступила Мария Терещенко, а режиссером - Леонид Шмельков. В номинации "Дело" победил рекламный ролик "С точки зрения музея" режиссера Платона Инфанте, созданный совместно с ГМИИ имени Пушкина.

Мастера анимации

Лауреатов двух номинаций объявили весной в Суздале на площадке XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Лучшим продюсером года назвали Артема Васильева, одного из создателей сериала "Три кота".

Один из призов за вклад в российскую анимацию - "Мастер" - вручили режиссеру Леониду Носыреву, автору мультфильмов "Антошка", "Волшебное кольцо" и других. "Это очень важно, когда тебя понимают. Мультипликация - это моя вторая жизнь, первая - живопись, плавно я перешел к анимации", - поделился Носырев. Он пожелал молодым художникам, которые только встают на путь анимационного творчества, иметь возможность творить.

Вторую награду "Мастер" присудили Леониду Шварцману, который 30 августа отметил столетие. Он участвовал в создании таких шедевров, как "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Чебурашка". Сам лауреат не приехал на вручение ввиду почтенного возраста, но, по словам Капкова, статуэтку отвезут Шварцману "на днях". Награждение обоих мэтров зал встретил овациями стоя.

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Она вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли.