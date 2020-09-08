Театр "Геликон-опера" откроет сезон премьерой "Каменного гостя"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Геликон-опера" во вторник примет первых зрителей после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Гостей ждет премьера оперы Александра Даргомыжского "Каменный гость", сообщила пресс-служба театра.

"С 8 по 13 сентября 2020 года в "Геликон-опере" пройдет премьерная серия спектакля "Каменный гость" А. С. Даргомыжского, открывающая 31-й сезон. Этой постановкой театр прерывает полугодовое сценическое молчание, связанное с пандемией", - отметили в "Геликоне".

В театре подчеркнули, что оперные дома редко берутся за последнюю работу Драгомыжского. Режиссером столичной постановки выступил художественный руководитель "Геликона" Дмитрий Бертман, дирижером-постановщиком - Михаил Егиазарьян.

Опера "Каменный гость" по одноименной пьесе Александра Пушкина из цикла "Маленькие трагедии" была впервые поставлена на сцене в 1872 году. Александр Даргомыжский (1813-1869) не успел завершить произведение, и оперу по авторским эскизам дописал Цезарь Кюи, оркестровал Николай Римский-Корсаков.

Столичная мэрия разрешила театрам, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова накануне сообщила, что с середины сентября разрешенная заполняемость театральных залов составит 70%.