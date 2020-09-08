В Театре им. Моссовета назовут нового худрука

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский академический театр им. Моссовета представит во вторник нового художественного руководителя театра, этот пост займет режиссер Евгений Марчелли. Об этом ТАСС сообщила директор театра Валентина Панфилова.

"Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представит Евгения Марчелли новым художественным руководителем. Это будет объявлено на сборе труппы, там же озвучат планы сезона", - сказала она.

Она напомнила, что ранее театр на протяжении 30 лет возглавлял народный артист РФ Павел Хомский, который умер 6 сентября 2016 года на 92-м году жизни. По словам Панфиловой, по настоящее время театром руководила она сама совместно с художественным советом труппы.

О планах

После полугодовалого перерыва Театр им. Моссовета откроет 98-й сезон спектаклем "Иисус Христос суперзвезда", отмечающим в этом году тридцатилетие со дня выпуска. Также покажут постановку "Песнь слона" по пьесе Николя Бийона на сцене "Под крышей".

Первой премьерой сезона станет спектакль "Ричард III", поставленный Ниной Чусовой по пьесе Уильяма Шекспира. Главную роль исполнит Александр Домогаров, также в постановке заняты Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Екатерина Гусева, Юлия Хлынина и другие.

Следующей премьерой станут "Игроки" по Николаю Гоголю. Ставит спектакль молодой режиссер Павел Пархоменко. Также Юрий Еремин приступит к постановке спектакля "Старик" по Максиму Горькому, заглавную роль исполнит Виктор Сухоруков. Андрей Кончаловский планирует поставить трилогию по произведениям Шекспира на сцене Театра им. Моссовета. Он начнет с комедии "Укрощение строптивой".

О новом худруке

Евгений Марчелли в разные годы работал главным режиссером театра города Советска ("Тильзит-театр", ныне Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный"), драматического театра Калининграда, Омского академического театра драмы.

С 2011 года - художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле. Параллельно в 2017 году Марчелли осуществил постановки "Грозагроза" (2017) в Театре наций и "Утиная охота" (2017) в Театре им. Ермоловой в Москве.

В 2019 году в Театре драмы имени Волкова в Ярославле разгорелся конфликт между художественным руководителем и директором Алексеем Туркаловым, который продолжался несколько месяцев. 5 июля 2019 года на тот момент министр культуры РФ Владимир Мединский освободил Туркалова от должности директора театра. Худруку объявили выговор. После этого Марчелли написал заявление об уходе.

В настоящий момент режиссер готовит к выпуску спектакль "Страсти по Фоме" в Театре наций.