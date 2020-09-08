Иван Твердовский представил в Венеции фильм "Конференция" о заложниках на Дубровке

ВЕНЕЦИЯ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фильм молодого российского режиссера Ивана Твердовского "Конференция" показали в понедельник в параллельной программе авторского кино 77-го Венецианского кинофестиваля. В игровой картине воспроизводятся воспоминания заложников, захваченных террористами в театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году.

Режиссер рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что при подготовке сценария общался с заложниками, но в фильме задействованы профессиональные актеры, в том числе два артиста из "Норд-Оста", которые детьми пережили эту трагедию. "Эта картина - про страх и посттравматический синдром, не связанные напрямую с событиями на Дубровке. Пришел момент, когда я захотел заняться этой темой, и [решил выразить ее] через то событие, которое произошло где-то рядом и коснулось всех", - сказал Твердовский. В момент захвата режиссеру было 11 лет, но он хорошо помнит шок от произошедшего. До "Конференции" Твердовский уже снял три полнометражные картины, удостоенные разных премий.

В "Конференции" показан поминальный вечер, устроенный одной из бывших заложниц, которая ушла в монастырь после того, как в том зале она оставила мужа и двоих детей. Муж и дочь выжили, а сын погиб. Спустя 18 лет она собирает в зале бывших заложников, каждый из которых делится собственными воспоминаниями. В финале история частного характера вырастает в универсальное обобщение о природе человеческого страха и проблему посттравматического синдрома у людей, переживших случаи актов терроризма.

"Как люди все быстро забывают", - сетует героиня. В билетной кассе 18 лет спустя продают билеты, а раздраженный охранник выгоняет засидевшихся людей, никак не прекращающих свою "конференцию". Продюсеры картины обещают сделать все, чтобы выпустить ее в прокат в конце октября к очередной годовщине захвата заложников на Дубровке. В том теракте из 916 зрителей погибли 130.

Ранее в программе "Венецианские дни" показали дебютную ленту Филиппа Юрьева "Китобой", фильм-притчу, снятую на Чукотке с непрофессиональными актерами. Примечательно, что и Твердовский, и Юрьев - выпускники-одногодки мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.