На Волковском фестивале в Ярославле покажут спектакли русских зарубежных театров

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международный Волковский фестиваль пройдет в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле с 15 по 22 ноября, в этом году зрителям представят спектакли русских зарубежных театров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"XXI Международный Волковский фестиваль в этом году состоится, определены даты его проведения - с 15 по 22 ноября. В этом году в его рамках пройдет Второй фестиваль русских зарубежных театров. В Ярославле ожидаются лучшие русскоязычные театры из стран ближнего зарубежья", - сказал собеседник агентства.

Программа фестиваля формируется. По данным пресс-службы, он откроется показом спектакля "Забыть Герострата!" по пьесе Григория Горина в постановке худрука театра Сергея Пускепалиса.

Традиционно Волковский фестиваль проводился в Ярославле в сентябре. С 2000 года на старейшей российской сцене свои спектакли показывали театральные коллективы России и зарубежья. В рамках фестиваля происходит церемония вручения премии правительства РФ имени Федора Волкова.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Его назвали в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".