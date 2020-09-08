В Ленинградской области создадут научно-художественный музей академика Павлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Музей первого российского лауреата Нобелевской премии - академика Ивана Павлова - в формате art & science создадут в Ленинградской области на средства президентского гранта в 2021 году. Экспозиция будет включать инсталляции, 3D-проекции и био-арт, сообщила во вторник ТАСС куратор проекта Ирина Актуганова.

"Вся научная часть музея будет создаваться по законам art and science, то есть буквально "научно-художественный". Мы будем привлекать художников для того, чтобы они средствами научного искусства интерпретировали, разъясняли ту науку, которой занимались в школе Павлова. Художник осмысляет тот научным материал, с которым он работает, и дальше создает инсталляции. Они могут быть необязательно интерактивными, но будут использовать то, чем искусство на нас воздействует - касаться эмоций, будут экспонаты с мультимедиа, дополненной реальностью, 3D-проекциями, био-артом, в котором используются бактерии", - рассказала собеседница агентства.

По словам Актугановой, совместный проект петербургского Техно-Арт-Центра и Института физиологии РАН "Школа Павлова" поддержан Фондом президентских грантов на сумму около 7,5 млн рублей.

Новую экспозицию создадут в здании "Старой лаборатории" в Колтушах (Ленинградская область), где располагается мемориальный музей ученого, действующий с 1949 года. Рядом находится Институт физиологии РАН имени академика. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Института, новая экспозиция в здании "Старой лаборатории" будет посвящена научной школе Павлова. В частности, физиологам Левону Орбели и Александру Уголеву, основателю космической медицины Владимиру Черниговскому, всемирно известному приматологу Леониду Фирсову и другим ученым.

"Школа Павлова" - это игра слов. С одной стороны, имеют в виду все научные последователи Павлова, которые принадлежат к его школе. С другой стороны, музей будет реализовывать образовательные программы, которые также можно интерпретировать как школу в смысле обучения", - пояснила Актуганова. Проект музея планируют представить публике в начале 2021 года, а в конце мая - открыть новое пространство для посетителей.

Трансформация лаборатории Павлова

В пресс-службе учреждения также рассказали, что осенью 2019 года Институт совместно с Техно-Арт-Центром открыл на первом этаже здания "Старой лаборатории" постоянную выставку в жанре art & science под названием "Новая антропология". Произведения для выставки создали российские художники и ученые института. Проект стал лауреатом премии "Петербург Будущего 2020", номинантом премии Сергея Курехина и лауреатом премии "Инновация".

"Благодаря проекту здание "Старой лаборатории" окрестили первым art & science музеем в России, Санкт-Петербург - столицей art & science, а посещаемость мемориального музея Павлова на втором этаже выросла в 10 раз. Но вместе с тем выяснилось, что наши посетители почти ничего не знают о Павлове, его научной школе, о других выдающихся ученых-биологах и медиках, работавших в Колтушах. Стало понятно, что есть запрос на реновацию и расширение мемориального музея Павлова на втором этаже, чтобы он действительно стал первым научно-художественным музеем в России", - пояснили в Институте.

Новый проект также будут реализовывать совместно с историками науки и учеными института. Также в нем примут участие художники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы.

Иван Павлов (1849-1936.) - профессор, академик, основатель Российского общества физиологов и Института физиологии РАН, создатель науки о высшей нервной деятельности. В 1904 году стал первым русским ученым, который получил Нобелевскую премию. Отмечен наградой за работу в области физиологии пищеварения.