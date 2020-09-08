Картина эпохи Возрождения "Мадонна с младенцем" станет экспонатом галереи Альметьевска

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полотно "Мадонна с младенцем" итальянского художника Франческо Убертини (Баккьякки) станет постоянным экспонатом художественной галереи в Альметьевске (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе банка "Зенит" (входит в группу "Татнефть"), который является владельцем произведения искусства.

"Банк "Зенит" подарил Альметьевску картину "Мадонна с младенцем" итальянского художника XVI века Франческо Убертини, известного как Баккьякка", - сообщили в пресс-службе, отметив, что полотно станет частью постоянной экспозиции новой художественной галереи.

Прежде чем картину передадут галерее, ее показ состоится в образовательном культурном центре "Альмет". "Для посетителей выставка откроется после ввода в эксплуатацию здания центра и продлится до конца 2020 года", - рассказали в организации, добавив, что в рамках выставки также будут представлены проекции работ других мастеров эпохи Ренессанса.

Генеральный директор ПАО "Татнефть", председатель совета директоров банка "Зенит" Наиль Маганов заявил, что в компании стремятся сохранять культурные ценности для будущих поколений. "Эпоха Возрождения подарила миру невероятно талантливых мастеров и неповторимые шедевры, и мы рады поделиться одним из них с жителями нефтяного региона. Выставка картины художника школы Рафаэля позволит Альметьевску стать центром европейской культуры на юго-востоке Татарстана", - приводит его слова пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что полотна Баккьякки входят в число золотого фонда мирового художественного наследия. "В Россию картину привез поклонник нидерландской и итальянской живописи Павел Деларов. В начале Первой мировой войны коллекционеру пришлось распродать богатую коллекцию, и в 1914 году "Мадонна с младенцем" попала в Париж. Затем полотно несколько десятилетий демонстрировалось на выставках по всему миру, банк "Зенит" приобрел шедевр Возрождения в 2006 году", - рассказали историю картины в компании.