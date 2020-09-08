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Евгений Марчелли стал худруком Театра им. Моссовета

Такое решение было согласовано с труппой театра, уточнил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Евгений Марчелли Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Марчелли
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Московского академического театра им. Моссовета стал режиссер Евгений Марчелли. Об этом на сборе труппы в театре во вторник сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"С большим удовольствием представляю вам - о нем много говорить не надо, о нем говорят его работы - Евгений Марчелли", - сказал он.

Кибовский отметил, что данное назначение не спонтанное. По его словам, решение было согласовано с труппой театра. "Это решение поддержано не только сообществом вовне, но и имеет хорошую проработку внутри", - отметил руководитель департамента. Труппа приняла Марчелли аплодисментами.

Ранее театр на протяжении 30 лет возглавлял народный артист РФ Павел Хомский, который умер 6 сентября 2016 года на 92-м году жизни. После этого им руководила директор театра Валентина Панфилова совместно с художественным советом труппы.

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