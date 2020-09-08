В "Современнике" заявили, что решение о судьбе спектаклей с участием Ефремова не принято

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" еще не принял решение о судьбе трех спектаклей с участием актера Михаила Ефремова, приговоренного во вторник к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Об этом ТАСС сообщил директор театра Игорь Попов.

"Было три спектакля, в которых Михаил Олегович участвовал. Что с ними будет, я не знаю. Никакого решения никто по этому поводу не принимал. Это вопрос не сиюминутный", - сказал он.

Попов добавил, что не знаком с деталями уголовного дела. "Мне очень жаль, что все это произошло, если слово "жаль" в данной ситуации уместно", - заметил директор театра.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отказался давать комментарий журналистам относительно приговора.

Глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин взял паузу перед комментарием для оценки решения суда.