"Союзмультфильм" снимет полнометражную анимационную картину о жизни на планете без воды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" снимет картину "Формула воды" о мире, в котором люди научились выживать без воды. Фильм представили на очной защите проектов Фонда кино.

"Мы представляем семейное кино про пиратов и поиск сокровищ. Что же будет в мире, если пропадет питьевая вода? Наши пираты отправляются на поиски именно этого сокровища. <…> Действие происходит на планете, похожей на Землю. Герои и персонажи будут разнообразные - от людей до необычных существ", - рассказала продюсер Лика Бланк.

Режиссером картины станет Олег Асадулин, к разработке сюжета также привлекут международных специалистов, в том числе креативных продюсеров.

Согласно задумке, главная героиня отправляется в путешествие, чтобы освободить похищенного отца, в этом ей поможет труппа бродячего цирка. Специально для мультфильма иллюзионисты братья Сафроновы создадут фокусы и иллюзии. Мультфильм "Форма воды" планируется представить на международных кинорынках, создатели видят его как трилогию.

Создатели популярного мультсериала "Три кота" на питчинге представили первый полнометражный мультфильм по проекту "Три кота. Карибле Крабле". По сюжету семья котов отправится в долгожданный отпуск, где котята - Коржик, Карамелька и Компот - подружатся с местными крабами. Впервые в мультфильме появится антигерой, уточнили продюсеры. Им станет повар местного ресторана.

На поддержку Фонда кино также претендует фильм "Последние честные" режиссера Александра Франскевича-Лайе, который расскажет об Олимпиаде 1952 года, последних играх, в которых принимали участие спортсмены-любители. Прокат будет создаваться при участии Финляндии. Режиссер Игорь Угольников запросил у фонда 60 млн рублей на создание картины "Пирогов" об известном русском хирурге и ученом-анатоме.