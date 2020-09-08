Третьяковка сняла фильм-экскурсию по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея выпустила во вторник экспериментальный фильм-экскурсию по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", проходящей в Западном крыле на Крымском Валу. Этот фильм можно увидеть также на YouTube-канале галереи.

Автором идеи и куратором проекта выступает Татьяна Гетман. В кураторскую группу также входят художник выставки и архитектор Алексей Трегубов, автор интерактивных объектов выставки Мария Трегубова, научный консультант Никита Петров, в также научные сотрудники музея Иван Антонов и Игорь Волков.

"Сценарий фильма построен на том, что три куратора из нашей группы - Иван Антонов и Игорь Волков, и я - ведем посетителей по этим царствам, каждый рассказывает про свое. Я рассказываю про лес, Игорь - про подземелье, Иван - про подводное царство. И также я в начале путешествия рассказываю про концепцию выставки, про главную идею выставки, про путешествие, которое предстоит пройти, про принцип выбора, который есть в этом путешествии. И вот таким образом формируется идейная линия этого выставочного проекта", - рассказала ТАСС Гетман.

"Надеемся, что все, кто еще не успел посмотреть эту экспозицию, вдохновятся нашим фильмом и придут в галерею", - добавила собеседница агентства.

Этапы экскурсии

Гетман расскажет в фильме о том, как посетителю выбрать маршрут "путешествия", а также о лесном царстве. "Это одно из наших центральных царств. В процессе нашей прогулки я покажу несколько ключевых персонажей и произведений, таких как "Иван Царевич на сером волке" Васнецова, работу Дмитрия Гутова из серии, посвященной шедеврам из Третьяковской галереи, где изображены три богатыря, инсталляцию Дмитрия Цветкова "Ледниковый период". Расскажу про Лешего в современной интерпретации - произведение Данилы Ткаченко. И о нескольких женских образах - это Владислав Мамышев-Монро из серии "Русские вопросы" и Алиса Горшенина из серии "Русское народное", - пояснила Гетман.

Антонов в фильме проведет зрителей по подводному царству. "Так как для нашей выставки принципиально важно, чтобы мы показали не только XIX век, но и современное искусство, самые разные форматы, технологии, то мы находили сказочные цитаты - как визуальные, так и смысловые - в совершенно разных произведениях", - отметил он.

Так, в этом пространстве представлен один из первых видеоартов в собрании Третьяковки - работа "Без названия" группы "Синий суп". "Также можно увидеть полотно Ивана Крамского с русалками. Еще здесь представлена пара учитель - ученик - Илья Репин и Борис Анисфельд с сюжетом "Садко", - добавил собеседник агентства. На выставке активно используется и кино - на экранах показывают советские фильмы и мультфильмы по сказкам, например "Царевна-лягушка" студии "Союзмультфильм".

В этом же зале сценографический объект, созданный Марией Трегубовой - гигантская золотая рыба, исполняющая желания. Также посетители увидят там работу Виктора Васнецова "Царевна-лягушка" из цикла "Поэма семи сказок". "Поэтому мы не только погружаемся в многоуровневое, довольно непростое пространство подводного царства, мы по-настоящему начинаем проходить какие-то испытания, знакомиться с персонажами. И в данном случае я как куратор играю в фильме роль волшебного помощника, который появляется перед зрителями и ведет их по сказочному пространству, чтобы глубже и лучше понять русские сказки", - отметил Антонов.

Он рассказал, что организаторы выставки получили письмо от потомков Васнецова - благодарность за выставку. "В этом письме говорится, что мы сделали выставку максимально в духе Виктора Михайловича Васнецова. Для нас это стало очень важным осознанием того, что мы делаем", - добавил сокуратор выставки.

Завершает экскурсию путешествие по подземному царству с Игорем Волковым. "Самое мрачное, хтоническое, немножко страшное. Оно тоже оформлено по-своему сценографически, очень ярко. Я рассказываю о персонажах, которые обитают в подземном царстве, и тех сюжетных коллизиях, которые происходят обычно в таких мрачных подземельях и которые связаны с символически важными событиями сказочными, которые могут обозначать какие-то события в жизни человека и как сказки могут помочь преодолеть страх", - рассказал он.

Центром этого пространства также стала работа Васнецова - "Три царевны подземного царства". Остальные работы художника здесь представлены в виде мультимедиа. "В целом в этом разделе, наверное, как ни в одном другом очень много видео, больше всего на выставке. Потому что там такая атмосфера и такие персонажи, которые очень располагают к такому формату. Есть фильмы-сказки - от классических Александра Роу, Александра Птушко до позднесоветских, где сказки перемешиваются и сочиняются новые. Так же, как и Васнецов не иллюстрировал конкретные сказки, а придумывал какие-то свои комбинации", - рассказал Волков.

На последнем этапе экскурсии зритель может проследить, как показывались персонажи Бабы-Яги и Кощея Бессмертного в разных произведениях разных эпох, как они менялись со временем. "И это была одна из задач, которую мы выполнили благодаря участию фольклориста Никиты Петрова - с одной стороны обобщить эти образы, с другой стороны - показать их разные грани. Как в греческих мифах есть классическая концепция богов, но на самом деле в каждом полисе был свой главный бог, системы были немного разные. Точно так же и сказки немного разные - это зависит от регионов, где они рассказываются, от времени, когда появляются или интерпретируются. И мы хотели показать, что есть разные аспекты этих персонажей - они могут быть как совсем злые, так и неоднозначные или даже добрые", - заключил собеседник агентства.

О выставке

"Русская сказка. От Васнецова до сих пор" открылась в Новой Третьяковке до пандемии и была прервана из-за ситуации, связанной с коронавирусом. С начала июля она вновь работает для посетителей. Выставка открыта до 20 сентября включительно.

Экспозиция объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Наталии Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, Ирины Кориной и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие произведения Васнецова, как "Три царевны подземного царства" и "Иван-царевич на Сером Волке". Картина "Царевна Лягушка" привезена из Дома-музея Виктора Васнецова, одного из малых музеев Государственной Третьяковской галереи. Выставку дополняет кураторский мультимедиа-проект международной студии Avocado Toast - ожившие полотна Репина и Васнецова и тематические Instagram-маски.