В Ижевске открыли памятник Чайковскому

Инициаторами создания памятника выступило Царево-Константиновское станичное казачье общество имени атамана Михаила Коникова-Зорина. Автором скульптуры стал известный художник, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Виктор Овчинников. "Общая высота памятника 4 метра, сама скульптура 2 метра 70 сантиметров, памятник отлит из чугуна, постамент - из гранита. Я бы хотел сказать спасибо всем, кто помог сегодняшнему празднику", - сказал автор работы.

Как отметила вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко, место установки памятника выбрали неслучайно, в дальнейшем здесь планируют проводить концерты и праздничные тематические мероприятия. Кроме того, у людей появится возможность возложить цветы к скульптуре и не ехать для этого в город Воткинск, который является родиной композитора и находится в 55 км от Ижевска.

"Это очень важное событие. Вы знаете, что 2020 год насыщен мероприятиями, 7 мая мы отметили 180-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Год также наполнен событиями, связанными с 75-летием Великой Победы, ну и самый главный праздник для Удмуртской Республики - это столетие государственности. Особенно приятно, что этот памятник первый в Ижевске стоит на центральной привокзальной площади, встречает не только гостей, но и жителей Удмуртии", - сказала Муталенко.

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля (7 мая по новому стилю) 1840 года в селении Воткинского завода и провел там первые 8 лет жизни. В доме, где вырос Петр Ильич, разместился государственный мемориально-архитектурный комплекс "Музей-усадьба Чайковского", который располагается в городе Воткинске Удмуртской Республики на общей площади в 3,2 га. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. На родине Чайковского ежегодно проводятся музыкальные фестивали, в них участвуют именитые исполнители российского и мирового уровня.

Чайковский создал более 80 произведений в разнообразных музыкальных жанрах. Творческое наследие композитора включает в себя десять опер, в том числе "Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта", три балета - "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик" и семь симфоний (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты, хоровую музыку, более ста романсов. Среди его наиболее известных оркестровых произведений - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год".