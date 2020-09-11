Любовь и исцеление: что смотреть на "Кинотавре"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в этом году перенесли с июня на сентябрь, но пройдет он в традиционном формате в Сочи. В конкурсную программу включили 13 фильмов, из них шесть сняты женщинами-режиссерами. Откроют и закроют смотр два Андрея: "Нос" Хржановского о новаторах в искусстве и "Дорогие товарищи" Кончаловского о рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. В нашей подборке — самые любопытные картины "Кинотавра". Kitoboy

Описание Кадр из фильма Kitoboy © Пресс-служба “Кинотавра”

Полнометражный дебют Филиппа Юрьева о парне Лешке, который влюбляется в девушку "из компьютера". Напоминает сюжет фильма Григория Добрыгина Sheena667, который дебютировал на "Кинотавре" в прошлом году, однако герой Юрьева оказывается решительнее (и не обременен семейными узами). Он решает добраться до своей виртуальной любви через Берингов пролив. "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Описание Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?" © Пресс-служба “Кинотавра”

Новый фильм Ангелины Никоновой, чей дебют "Портрет в сумерках" показали на "Кинотавре" девять лет назад. Ее новая картина снята по одноименной книге писательницы Карины Добротворской о ее отношениях с кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским, которые, судя по описанию, были непростыми. В начале 90-х молодая пара Кира и Сергей (Анна Чиповская и Александр Горчилин соответственно) жила в Петербурге и наслаждалась богемной жизнью. Однако, как это обычно бывает, счастливая романтическая история обернулась ужасной драмой: Кира сбежала в другой город, а Сергей вскоре умер. "Пугало"

Описание Кадр из фильма "Пугало" © Пресс-служба “Кинотавра”

Дмитрий Давыдов — единственный представитель якутского кинематографа на "Кинотавре". Он (кинематограф в смысле) сейчас процветает, причем не только на фестивалях, но и среди зрителей. Так что такое нельзя пропустить. "Пугало" рассказывает о знахарке и отшельнице. Ее все сторонятся, но, как только никто не видит, сразу бегут к ней за помощью, хотя ей самой это не в радость. Она не может отказать людям, но знает, что когда-нибудь это ее погубит. "Доктор Лиза"

Описание Кадр из фильма "Доктор Лиза" © Пресс-служба “Кинотавра”

Автор фестивального хита "Хороший мальчик" Оксана Карас возвращается на "Кинотавр" с долгожданной биографической картиной о правозащитнице, враче, общественном деятеле и просто очень хорошем человеке Елизавете Глинке, известной в народе как Доктор Лиза. Фильм рассказывает об одном дне из ее жизни: по плану это должен быть тихий семейный праздник по поводу 30-летия совместной жизни, но на деле он превращается в очередной виток борьбы за чью-то жизнь и против бездушной системы. В "Докторе Лизе" снялись все-все-все: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева и Юлия Ауг. Ну а главную роль доверили Чулпан Хаматовой. "Трое"

Описание Кадр из филма "Трое" © Пресс-служба “Кинотавра”

В апреле этого года вышел фильм Анны Меликян "Фея", который завершил трилогию режиссера об одиноких девушках в поисках любви в большом городе. Трилогия завершилась, но интерес Меликян к мелодрамам никуда не делся. "Трое" — это еще одна мелодрама, на этот раз о любовном треугольнике, в котором замешаны Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Синопсис фильма максимально краток, а трейлер полон образов, похожих на недавнюю "Фею". Нас снова ждут иконы, городские пейзажи и чувствительные барышни. "Хандра"

Описание Кадр из фильма "Хандра" © Пресс-служба “Кинотавра”