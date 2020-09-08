Почти 24 тыс. человек посетили выставку "Немосква не за горами" в Петербурге за месяц

ТАСС, 8 сентября. Почти 24 тыс. человек побывали за месяц на выставке "Немосква не за горами", которая открылась в петербургском Манеже 8 августа. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор Манежа Павел Пригара.

"Сейчас для меня очевидно, что семь кураторов и 80 художников создали яркое и самобытное высказывание, которое очень точно говорит о том, что происходит в современном искусстве в России. Подтверждением этому является в том числе значительный зрительский интерес: почти 24 тыс. зрителей в условиях существующих ограничений посетили выставку за месяц. Мы наблюдаем очень высокую профессиональную оценку проекта и огромный интерес со стороны российской аудитории", - сказал Пригара.

По его словам, проект "демонстрирует отсутствие периферийности современных российских художников, их абсолютную включенность в международный художественный процесс". "Темы, которые они затрагивают в своих работах, на мой взгляд, подтверждают, что актуальное российское искусство остается открытым миру и времени", - добавил собеседник агентства.

Экспозиция открыта до 15 октября включительно. "Немосква не за горами" - первая российская выставка проекта NEMOSKVA, созданного для развития и продвижения современного искусства в регионах России. Он начался с исследования культурной ситуации в разных российских городах, впоследствии состоялся международный симпозиум, перемещавшийся по Транссибирской магистрали; его продолжением стала отчетная выставка в Брюсселе. Выставка создана семью региональными кураторами. Это Светлана Усольцева, Владимир Селезнев и Евгений Кутергин, представляющие Екатеринбург, Артем Филатов из Нижнего Новгорода, Герман Преображенский, работающий в Томске и Тюмени, Оксана Будулак из Красноярска и Антонио Джеуза из Москвы.

В создании выставки приняли участие 80 художников из Архангельска, Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Калининграда, Красноярска, Омска, Перми, Челябинска и других городов России. Пространство условно разделено на несколько зон, в которых представлен результат совместной работы кураторов и художников. Они размышляют о жизни людей возле Байкала, об исторической памяти, противоречиях в отношениях природы и человека, об ощущениях безвременья и упущенного момента. Эти размышления запечатлены в видеоинсталляциях, проектах из найденных объектов, живописи, скульптуре и даже скульптурном вязании, фотографиях, граффити.

Основными организаторами выступили Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, ЦВЗ "Манеж" и команда проекта NEMOSKVA. Автор идеи проекта NEMOSKVA - искусствовед и куратор Алиса Прудникова, известная как комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале. Выставка проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Потанина. Агентство ТАСС является информационным партнером выставки.