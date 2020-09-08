В России появится туристический "Литературный маршрут"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общенациональный туристический "Литературный маршрут" появится в России. Он может быть открыт уже в следующем году, сообщила журналистам во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Будем делать вместе с ассоциацией (литературных музеев России) большой историко-культурный и туристский общенациональный маршрут. Назовем его красиво, рабочее название "Литературный маршрут" пока", - сказала Манилова на пресс-показе выставки "Есенин. "Живите так, как вас ведет звезда..." в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля - отделе "Доходный дом Любощинских - Вернадских".

Она добавила, что этот маршрут может быть открыт уже в 2021 году. "Обидно, что наши дети, которые путешествуют по стране в рамках проекта "Моя Россия", который ведет Министерство культуры, что они пока не едут по этому маршруту. Отдельные участки были в прошлые годы, пользовались огромным успехом", - сказала статс-секретарь.

Выставка "Есенин. "Живите так, как вас ведет звезда..." откроется для публики 9 сентября. Позднее межмузейный проект к 125-летию со дня рождения Есенина продолжит выставка "Я посетил родимые места…", которая откроется 3 октября, в день рождения поэта, в селе Константинове в Музее-заповеднике Есенина. Межрегиональный выставочный проект организован при участии Фонда поддержки и развития детского образования Минзали Ишмуратовой. К выставке подготовлена специальная программа мероприятий для детей и взрослых, включающая лекции, экскурсии и тематические мероприятия.