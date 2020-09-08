"Детское Евровидение"-2020 пройдет в режиме телемоста

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международный конкурс "Детское Евровидение" пройдет 29 ноября в режиме телемоста. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Академии Игоря Крутого, занимающаяся отбором российских участников.

"В этом году 18-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" состоится в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране", - пояснили организаторы отбора.

В финале конкурса выступят юные музыканты из 13 стран: России, Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Для объективности на всех тринадцати площадках конкурса будут использованы аналогичная планировка сцены и техническое оснащение. Прямую трансляцию в России будет вести телеканал "Карусель", она начнется в 18:00 мск.

"Организаторы пошли на такой шаг прежде всего, чтобы обезопасить юных артистов и всех, кто принимает участие в организации конкурса. Мы рады, что "Детское Евровидение-2020" состоится. У каждого из участников будет равный шанс, чтобы показать свой талант и побороться за победу, а семьи со всего мира смогут проголосовать за понравившиеся песни онлайн", - отметил продюсер Игорь Крутой, слова которого привели в пресс-службе.

Академия Игоря Крутого принимает заявки от российских музыкантов до 10 сентября. Участвовать в отборе могут исполнители в возрасте от 9 до 14 лет, они должны быть авторами текста и музыки песни или принимать участие в их написании. Представителя России на конкурсе определят 25 сентября в Москве.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.