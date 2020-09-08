Театр "Геликон-опера" представил первую премьеру сезона

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Геликон-опера" во вторник открыл первую премьерную серию 31-го сезона. Оперой Александра Даргомыжского "Каменный гость" театр возвращается к зрителям в офлайн-режиме, сообщил художественный руководитель "Геликона", режиссер премьеры Дмитрий Бертман.

"Даргомыжский выводит нас из пандемии", - заметил Бертман в беседе с журналистами перед премьерой. Режиссер рассказал, что идея постановки родилась во время карантина. Камерный вид оперы оказался идеальным для безопасного выхода из режима ограничений.

К тому же, подчеркнул Бертман, опера "Каменный гость" по одноименной пьесе Александра Пушкина из цикла "Маленькие трагедии" передает дух современности. "Дон Жуан - это образ романтики, чувственности. И то, что он погибает в финале, а побеждает рацио, зависть, которой наделен Лепорелло, - это история, связанная с тем, что мы переживаем сегодня", - заметил режиссер.

Партию Дона Жуана исполняет Дмитрий Хромов, его слуги Лепорелло - Дмитрий Овчинников. Донну Анну играет народная артистка России, прима "Геликона" Наталья Загоринская, Дона Карлоса - Дмитрий Янковский, Лауру - Валентина Гофер. Музыкальным постановщиком стал Михаил Егиазарьян. "Даргомыжский в музыке воссоздает то, как текст Пушкина будет звучать у актера драматического театра. При этом музыкальная ткань как бы состоит из маленьких кусочков. Стремление к цельности стало и изюминкой, и сложностью этой работы", - поделился дирижер.

Показы проходят с соблюдением дистанции между зрителями. "Мы сейчас проигрываем по количеству [зрителей], но очень выигрывает по качеству, - отметил пришедший на премьеру глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - Сегодня в театр приходят самые преданные поклонники, самые верные друзья. И я не сомневаюсь, что после показов в зале "Стравинский" в "Геликоне" громкость аплодисментов будет ничуть не меньше, чем когда там сидят все 600 человек".

Премьерная серия продлится до 13 сентября.