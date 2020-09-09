Московский театр мюзикла откроет юбилейный сезон спектаклем для врачей и волонтеров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла в среду возобновит работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Первыми зрителями юбилейного, десятого сезона станут медицинские работники и волонтеры, сообщил художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

"Мы открываемся благотворительным спектаклем для врачей, которые были на переднем крае борьбы с COVID", - сказал Швыдкой. Билеты бесплатно распределили между московскими больницами, принимавшими пациентов с коронавирусом.

В новом сезоне Театр мюзикла продолжит прерванную в марте карантином премьерную серию спектакля "ПраймТайм", созданного совместно с канадским театром-цирком "7 пальцев". Первый показ мюзикла состоялся 5 марта.

"Спектакль задумывался как мюзикл о героях нашего времени, мечтателях, которые сами строят свою судьбу и завладевают нашими умами и сердцами через телевидение и интернет, - рассказал генеральный продюсер театра Давид Смелянский. - Жизнь внесла свои коррективы, и реальные герои сегодняшнего дня - это доктора и медсестры, все сотрудники больниц и поликлиник, которые, не жалея себя, на передовой боролись с новой напастью. Поэтому для нас большая честь сыграть первый спектакль юбилейного сезона именно для них".