Владимир Спиваков даст в Доме музыки первый концерт после карантина

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский международный Дом музыки (ММДМ) в среду вновь примет зрителей в своем главном - Светлановском - зале на концерте Национального филармонического оркестра России и дирижера Владимира Спивакова. Первое после ограничений, связанных с пандемией, выступление в Доме музыки маэстро посвятит памяти протоиерея Александра Меня, сообщила пресс-служба ММДМ.

"Светлановский зал Московского международного Дома музыки впервые откроет двери для зрителей после периода самоизоляции и перерыва в творческой деятельности 9 сентября. В исполнении солистов, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под управлением Владимира Спивакова прозвучит "Реквием" Моцарта. Вечер посвящен памяти отца Александра Меня и приурочен к 30-летию со дня трагической гибели известного богослова", - пояснили в пресс-службе.

В концерте примут участие сопрано Анна Аглатова, меццо-сопрано Полина Шамаева, тенор Алексей Неклюдов и бас Даниил Чесноков.

Александр Мень - российский религиозный деятель, протоиерей Русской православной церкви. Автор работ по истории христианства, основам христианского вероучения и православному богослужению, в том числе книг "Сын Человеческий", "Истоки религии" и другие. Убит в поселке Семхоз (ныне микрорайон Сергиева Посада) по пути в храм на службу. Инцидент стал самым громким преступлением против священнослужителей в современной России. Несмотря на личные распоряжения президента СССР Михаила Горбачева и председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина, убийство осталось нераскрытым.

Спиваков традиционно проводит концерты памяти богослова. "Со смертью отца Александра Меня началась новая его жизнь, которая будет продолжаться: мы будем жить его словами, его мыслью, его молитвами", - отмечает маэстро, слова которого приводятся в сообщении.

Концерты в Доме музыки возобновляются с соблюдением санитарных норм, установленных Роспотребнадзором с целью предотвратить распространение коронавируса, включая шахматную рассадку и использование индивидуальных средств защиты. "Артисты и зрители истосковались по живому общению, которое не заменит ни один онлайн-сервис. Поэтому мы с нетерпением ждем новых встреч, пусть и в таком непривычном нам всем формате, - привели в пресс-службе слова генерального директора Дома музыки Сергея Тимощука. - Мы предприняли все возможные меры для того, чтобы посещение Дома музыки было безопасным. Надеемся, что наши гости отнесутся к этому с пониманием".