На Сахалине стартовал фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Ежегодный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня на Сахалине - 2020" в среду утром открылся в Сахалинской области. В нем принимают участие 350 выдающихся музыкантов России, сообщил ТАСС представитель правительства островного региона.

Фестиваль продлится до 13 сентября включительно. Он проходит по национальному проекту "Культура" и является самым масштабным музыкальным мероприятием в Сахалинской области. Мероприятие охватит 10 районов региона. Специально для этого на Сахалине собрались семь ведущих военных оркестров страны.

"Торжественная церемония открытия фестиваля состоится только вечером в 19:00 (11:00 мск) на сцене киноконцертного зала "Октябрь" в Южно-Сахалинске. Но сам фестиваль начался еще утром с закрытого концерта оркестра штаба Тихоокеанского флота из города Владивостока", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, в этом году фестиваль охватит только южную половину Сахалина. За пять дней оркестровые коллективы успеют дать концерты на открытых площадках для жителей Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Холмска, Невельска, Долинска, Макарова, Поронайска, Смирных, Тымовского. Помимо выступлений на уличных площадках, в Южно-Сахалинске запланирован концерт в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова.

В фестивале принимают участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ (Москва), оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва), оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск), оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток), военный оркестр имени О. Лундстрема 101-й бригады управления 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа (Чита), военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ (г. Новосибирск) и военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (Южно-Сахалинск).

В прошлом году фестиваль проходил на Сахалине в последнюю неделю сентября. Концерты оркестров прошли не только на юге Сахалина, но и на севере острова. Кроме того, коллективы должны были выступить также на Курилах (Сахалинская область), но перелету туда помешали неблагоприятные погодные условия.

Спасская башня

Фестиваль "Спасская башня" - музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Фестиваль ежегодно проходит на Красной площади в Москве. Но в этом году из-за пандемии его отменили.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".